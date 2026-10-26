Viña Rock anuncia la venta de entradas para un 30º aniversario lejos de polémicas por Israel y Palestina

Tras una pasada edición polémica por la vinculación del fondo de inversión KKR y la desbandada de numerosas bandas en solidaridad con Palestina, el festival Viña Rock Villarrobledo (Albacete) ha anunciado que el próximo 3 de noviembre saldrán a la venta los primeros abonos para su 30º aniversario.

Una cita que se celebrará del 29 de abril al 1 de mayo de 2027 y que pretende devolver la relevancia a uno de los eventos musicales más grandes y multitudinarios de España. Para ello, ha preparado una oferta de 30 euros para los abonos adquiridos durante las primeras 30 horas.

Como guiño al municipio que ha acogido el festival durante estas tres décadas, los vecinos empadronados en Villarrobledo dispondrán de un cupo de entradas a un precio reducido de 15 euros.

Una vez verificado su DNI, los residentes podrán realizar la compra de su abono un día antes de la apertura de la venta general. La organización ha habilitado en su web un cuestionario para que los propios asistentes propongan qué grupos quieren ver en los escenarios.

Aunque todavía no se ha desvelado ningún nombre del cartel, esta 30º edición despierta esperanza después de que Viña Rock certificase su desvinculación del fondo de inversión con participación israelí KKR mediante la entrada en su accionariado de la sociedad Orange Alive.

Crisis de 2026

El boicot de artistas en pro de Palestina redujo la afluencia de la edición de 2026 a unos 100.000 asistentes, menos de la mitad de su capacidad habitual. Además, obligó a confeccionar un cartel de urgencia encabezado por Sex Pistols, Turbonegro o Celtas Cortos.