La Diputación de Albacete concede 5,5 millones para 145 actuaciones en 62 municipios con 'Dipualba Responde'

La Presidencia de la Diputación Provincial de Albacete ha dado luz verde a la octava resolución del programa de subvenciones 'Dipualba Responde-Inversiones 2026', por la que se aprueba la concesión de ayudas destinada a la financiación de 145 actuaciones repartidas en 62 municipios y entidades locales de la provincia, por un importe total de más de 5.500.000 euros con cargo a la partida presupuestaria del programa.

Esta convocatoria, tramitada por la Oficina de Gestión y Coordinación de Subvenciones conforme a las Bases de Ejecución del Presupuesto y las ordenanzas reguladoras, mantiene el procedimiento de concesión periódica de fondos para la ejecución de obras e inversiones de competencia municipal.

Según la Diputación, dentro del ámbito de ciclo integral del agua y saneamiento, se incluyen proyectos de renovación de redes de abastecimiento de agua potable, sustitución de tramos de colectores, instalación de contadores con sistema de telelectura, desnitrificación y mejoras en depuradoras y depósitos.

Entre ellos se encuentran la instalación de contadores electrónicos en Ontur, Riópar y Casas de Lázaro; la renovación de redes de agua en Alpera, Nerpio, Montealegre del Castillo, Villalgordo del Júcar, Fuentealbilla y Ossa de Montiel; la mejora de la desnitrificadora en Higueruela y diversas actuaciones en depósitos e instalaciones hídricas en Golosalvo, Liétor y Bogarra.

En cuanto a infraestructuras urbanas y movilidad, se recogen proyectos de pavimentación, asfaltado de calles, ordenación de accesos, pasos elevados y acondicionamiento de plazas en localidades como San Pedro, Alpera, Robledo, Bonete, Villalgordo del Júcar, Madrigueras, Liétor y Casas de Juan Núñez.

En materia de equipamientos municipales, sociales y culturales, las subvenciones financian la adecuación de inmuebles públicos, edificios administrativos, centros sociales y espacios de usos múltiples.

En este sentido, destacan la construcción del velatorio municipal en La Herrera (segunda fase), la reforma del centro social en la pedanía de El Cucharal en Casas de Lázaro, la transformación del antiguo matadero en salas para asociaciones en Minaya, la adecuación de la Casa de la Cultura en Cenizate y actuaciones en cementerios municipales en Barrax, Montealegre del Castillo, Casas de Ves y Cenizate.

También se actúa en instalaciones deportivas y espacios de ocio. Por ello, la resolución contempla la rehabilitación de recintos deportivos, piscinas y zonas verdes.

Entre las obras aprobadas se encuentran la reforma de piscinas en Fuensanta, Ontur, Fuente-Álamo y Pozohondo; la cubierta de la pista deportiva del colegio de Tazona en Socovos; la ejecución de pistas de pádel y calistenia en El Bonillo, Fuentealbilla y Montealegre del Castillo; y el acondicionamiento de campos de fútbol y frontones en Casas-Ibáñez, Lezuza y Pozohondo.

Un número significativo de los expedientes aprobados corresponde a actuaciones localizadas en pedanías y núcleos diseminados de la provincia.

Entre estas intervenciones destacan la adecuación de dotaciones públicas en Reolid (Salobre), infraestructuras en Zapateros (Vianos), obras en viales de El Madroño (Pozuelo), renovación de redes en Casa Hita (La Herrera), la sustitución de tuberías en Bormate (Fuentealbilla), intervenciones en las pedanías de Riópar, Ayna, Lezuza (Tiriez, La Yunquera y Pradorredondo), Bogarra (Potiche y Las Mohedas), Liétor y Cilanco (Villatoya).

En la mayoría de los proyectos vinculados a redes de agua potable, saneamiento y obras en pedanías, el porcentaje de cofinanciación municipal exigido en la convocatoria fijado en el decreto es del 0%.

En cuanto a los importes de las ayudas otorgadas, estas varían en función de la naturaleza técnica y la memoria presentada por cada entidad local. La mayor subvención individual concedida en este lote corresponde a Riópar, con 200.300 euros para la reforma y rehabilitación de instalaciones municipales, seguida de las actuaciones en Cotillas (185.000 euros la Entidad Local Menor de Aguas Nuevas (183.500 euros), Tarazona de La Mancha (176.300 euros) e Higueruela (176.100 euros para pavimentación y vallado escolar).

Para la justificación documental de las ayudas, los ayuntamientos beneficiarios dispondrán de un plazo hasta el 30 de abril de 2027, debiendo estar emitidas las facturas correspondientes como máximo el 31 de marzo de 2027. Asimismo, el decreto establece que la entidad provincial ordenará el anticipo del importe de las subvenciones concedidas.