Santiago Abascal saluda desde el coche a sus seguidores el pasado 13 de noviembre en Toledo. Ángela Pulido Díaz

Castilla-La Mancha se ha situado como la segunda comunidad autónoma de España donde Vox obtiene un mayor porcentaje de voto en las elecciones generales de este 29 de noviembre.

La formación ha conseguido el 21,69 % de los sufragios en el conjunto de la región, un resultado que únicamente supera Murcia, donde alcanza el 24,92 %.

El territorio castellanomanchego se coloca así por delante de Islas Baleares, que registra un 20,26 %, y confirma el importante peso electoral de la formación de Santiago Abascal en esta comunidad autónoma.

El dato sitúa a Castilla-La Mancha entre los territorios donde Vox tiene mayor implantación electoral en España. Más de uno de cada cinco votos emitidos en la comunidad ha respaldado a la formación, que ha encontrado en las provincias de Toledo y Guadalajara sus principales bolsas de apoyo dentro del territorio castellanomanchego.

El desglose provincial refleja diferencias entre los cinco territorios, aunque Vox supera el 19 % de los votos en todos ellos. Toledo encabeza la clasificación regional, con un 23,66 % de los sufragios, seguida de Guadalajara, con el 22,73 %.

A continuación aparecen Albacete, donde la formación alcanza el 20,83 %; Cuenca, con el 19,99 %; y Ciudad Real, que registra el porcentaje más bajo de la comunidad, con un 19,66 %.

Los principales focos de Vox

La distribución territorial del voto deja un dato especialmente significativo en las dos provincias que concentran los mayores porcentajes de apoyo a Vox: Toledo y Guadalajara. Ambas comparten, además, importantes áreas de expansión residencial y crecimiento demográfico vinculadas a la proximidad de Madrid.

En Toledo, el 23,66 % de los votos obtenidos por Vox sitúa a la provincia a la cabeza de Castilla-La Mancha. Dentro de este territorio destaca el entorno de La Sagra, una comarca situada al norte de la provincia y conectada con el área metropolitana madrileña, que en las últimas décadas ha experimentado un importante crecimiento urbanístico y poblacional.

Una situación geográfica que guarda paralelismos con Guadalajara y el Corredor del Henares, donde municipios próximos a Madrid forman parte de un área de influencia económica, residencial y laboral compartida con la Comunidad de Madrid. La provincia alcarreña registra el segundo mayor porcentaje de voto a Vox de Castilla-La Mancha, con un 22,73 %.

El crecimiento territorial de Vox no se limita a Toledo y Guadalajara. La formación también supera la barrera del 20 % en Albacete, donde consigue el 20,83 % de los sufragios, y se queda prácticamente en ese umbral en Cuenca, con el 19,99 %.

Ciudad Real presenta el porcentaje más bajo de Castilla-La Mancha, aunque también registra un respaldo cercano a uno de cada cinco votantes, con el 19,66 %.

La sexta del PP y del PSOE

De otro lado, Castilla-La Mancha ha sido la sexta comunidad autónoma en la que el Partido Popular ha registrado un mayor porcentaje de votos (39,98 %), más de 7 puntos por encima de la media nacional, que se ha situado en el 32,24 %.

El mayor granero de votos del PP en porcentaje ha sido Cantabria (43,35 %), seguida de Castilla y León (42,99 %), Galicia (42,65 %), Murcia (40,37 %) y Madrid (40,03 %), comunidad autónoma que ha precedido a la región castellanomanchega.

En cuanto al PSOE, en Castilla-La Mancha ha obtenido un resultado superior a la media nacional este 29N. Mientras que en el conjunto de España la formación socialista ha logrado el 28,87 % de los votos, en la región ha alcanzado el 32,39 %, lo que supone 3,52 puntos más.

Pese a este respaldo, Castilla-La Mancha es la sexta comunidad autónoma en porcentaje de voto socialista, por detrás de otras cinco comunidades autónomas. El PSOE se alza con el mayor porcentaje de voto en la ciudad autónoma de Melilla con un 50,01 %, seguida de Ceuta con un 44,56 %.