Las provincias de Albacete y Ciudad Real estarán en alerta amarilla este lunes por intensas nieblas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos amarillos por niebla para la jornada de este lunes 30 de noviembre en las provincias de Albacete y Ciudad Real.

Una alerta que el organismo pondrá en marcha a partir de la medianoche ante unos bancos de niebla que podrían reducir la visibilidad a unos 200 metros de distancia y que se mantendrá al menos hasta las 10 horas de la mañana.

Según detalla la Aemet, en la provincia de Albacete afectará a la comarca de La Mancha, mientras que en la ciudadrealeña afectará a la zona del Valle del Guadiana y a La Mancha.

Previsión del lunes

Para este 30 de noviembre la Aemet ha informado de intervalos nubosos con predominio de la nubosidad baja tendiendo a poco nuboso al final del día. Asimismo, la agencia no descarta posibles lluvias débiles dispersas en el sureste.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas estarán en descenso en zonas de montaña del nordeste y con cambios ligeros en el resto.

Por su parte, las máximas experimentarán un aumento en Toledo, la Mancha de Ciudad Real y Albacete y con cambios ligeros en el resto.

La Aemet también advierte de heladas débiles en el Sistema Central e Ibérico, así como de viento flojo variable con predominio de la componente este durante las horas centrales, con intervalos de mayor intensidad.