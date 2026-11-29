El PP se impone en Castilla-La Mancha, la derecha dobla en escaños al PSOE y logra una mayoría clara en las generales

El Partido Popular se ha alzado como primera fuerza política en Castilla-La Mancha en las elecciones generales de este 29-N al imponerse en las cinco provincias de la región con el 39,4 % de los votos y nueve escaños. Aunque mejora cuatro décimas respecto a las elecciones de julio de 2023 —cuando registró un 39 %—, pierde uno de los diez diputados que logró entonces.

El PSOE, por su parte, conserva la segunda posición en todas las circunscripciones, pero retrocede del 34,1 % al 32,4 % de los sufragios y cede también un representante, pasando de ocho a siete. Pese a la caída, los socialistas se mantienen por encima de su mínimo histórico en unas generales en Castilla-La Mancha —el 27,3 % registrado en 2016—.

El gran avance de la noche en Castilla-La Mancha corresponde a Vox. La formación de Santiago Abascal crece casi cuatro puntos —del 17,8 % al 21,7 %— y amplía su delegación regional de tres a cinco diputados, logrando por primera vez representación en las cinco provincias castellanomanchegas.

De esta manera, el bloque de la derecha se ha hecho con 14 de los 21 escaños que se reparten en Castilla-La Mancha, el doble que el PSOE. A la izquierda de los socialistas, Frente Amplio se queda sin representación al obtener el 2,6 % de los votos, un resultado que empeora el 7,4 % que consiguió Sumar en 2023.

En Castilla-La Mancha, las tres principales fuerzas mejoran sus porcentajes respecto al conjunto de España, aunque con una distribución de escaños que refleja una ventaja especialmente amplia para la derecha. Con el 99 % del voto escrutado, el PP obtiene el 32,5 % de los sufragios, el PSOE el 28,9 % y Vox el 16 %.

Gran crecimiento de Vox

El crecimiento de Vox, que consigue un diputado en cada una de las cinco circunscripciones, explica los dos grandes movimientos de la noche en el reparto territorial: la formación arrebata un escaño al PP en Cuenca y otro al PSOE en Albacete.

El vuelco más significativo se ha producido en Cuenca, donde Vox irrumpe por primera vez en el Congreso en unas elecciones generales y rompe una barrera que hasta ahora se le había resistido.

El último escaño de la provincia protagonizó la pugna más ajustada del recuento y cambió de manos en varias ocasiones durante la noche hasta decantarse del lado de la formación de Abascal, con el PP a unos 600 votos de arrebatárselo.

Con este resultado, el reparto conquense queda dividido a partes iguales: un diputado para el PP —que pierde el segundo logrado en 2023—, uno para el PSOE y otro para Vox. En porcentaje de voto, el PP firma en Cuenca un 39,4 %, el PSOE un 34,9 % y Vox un 20 %.

En Albacete se ha registrado el otro cambio relevante del escrutinio, con Vox logrando quitarle un escaño al PSOE. El PP ha logrado dos, los socialistas uno y los de Santiago Abascal otro. En esta circunscripción, los populares alcanzan el 40,6 % de los votos, frente al 31,9 % de los socialistas y el 20,8 % de Vox.

Por el contrario, el PP ha conseguido salvar una de sus plazas clave en Toledo, la provincia que más representantes reparte, con seis en total. Pese a la presión de Vox durante la primera parte del recuento, los populares retienen sus tres diputados, frente a los dos del PSOE y el representante de Vox. En Toledo, el PP obtiene el 37,6 % de los sufragios, el PSOE el 31,7 % y la formación de Abascal firma su mejor porcentaje provincial, con un 23,6 %.

El balance territorial se completa con Ciudad Real y Guadalajara, donde el PP también revalida la victoria y el PSOE mantiene la segunda plaza.

En Ciudad Real, los populares se hacen con dos escaños y el 42,6 % de los votos, los socialistas logran dos mas con el 32,9 % de los apoyos y Vox consigue un escaño con el 19,7 % de los votos.

En Guadalajara, el PP suma el 36 % de los sufragios, frente al 32,1 % del PSOE y el 22,7 % de Vox. Los tres principales partidos se han quedado con un diputado cada uno.