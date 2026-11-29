El PP sería la fuerza ganadora en las cinco provincias de Castilla-La Mancha en las elecciones generales de este 29 de noviembre, según el sondeo a pie de urna elaborado por Sigma Dos para RTVE y la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), de la que forma parte Castilla-La Mancha Media (CMM). La encuesta otorga a los populares entre 8 y 10 diputados en el conjunto de la región, frente a los 7-8 que conseguiría el PSOE y los 4-5 que obtendría Vox.

La estimación refleja pocos cambios en la representación parlamentaria del PP y del PSOE respecto a las elecciones autonómicas de 2023, aunque apunta a un posible crecimiento de Vox. En los anteriores comicios, los populares consiguieron 10 diputados, el PSOE logró ocho y Vox obtuvo tres representantes.

Con las horquillas actuales, el PP podría repetir su resultado de hace tres años o perder hasta dos escaños, mientras que los socialistas se moverían en una horquilla similar, de entre siete y ocho parlamentarios. Vox, por su parte, podría pasar de los tres diputados actuales a entre cuatro y cinco.

Por provincias, el PP se impondría en los cinco territorios de Castilla-La Mancha, aunque el reparto de representantes presenta diferencias. En Albacete, los populares conseguirían dos diputados, el PSOE uno, y Vox obtendría un representante, hecho que no logró en 2023.

En Ciudad Real, el PP también lograría dos escaños, empatando con el PSOE, mientras que Vox conseguiría un diputado. Un reparto similar al de Guadalajara, donde las tres formaciones tendrían representación parlamentaria: dos diputados para los populares, uno para los socialistas y uno para Vox, según el desglose provincial facilitado.

En Cuenca, el PP obtendría entre uno y dos representantes, una horquilla idéntica a la del PSOE. Vox se quedaría sin diputados en esta provincia. Por último, en Toledo, los 'populares' lograrían entre dos y tres escaños, frente a los dos del PSOE y el diputado que conseguiría Vox.

En la provincia de Toledo, el PP sería también la fuerza más votada y conseguiría entre dos y tres diputados, según la estimación de Sigma Dos. El PSOE mantendría sus dos representantes, mientras que Vox obtendría un escaño. De esta forma, los populares podrían contar con un parlamentario más que los socialistas en la provincia, en un reparto que dejaría a las tres formaciones con presencia en la Cámara Baja por Toledo.