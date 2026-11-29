Page confía en que estas elecciones sirvan para "superar el frentismo": "Han sido cuatro años de mucha tensión política"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que las elecciones generales de este domingo son "muy trascendentes para España" tras cuatro años de "mucha tensión política y un nivel de polarización muy superior al recomendable".

Así lo ha expresado el también secretario general del PSOE regional tras ejercer su derecho al voto en el CEIP Ciudad de Nara de Toledo, deseando que el país "supere el frentismo que divide a España".

"Este domingo es el final de esta larga campaña de casi cuatro años", ha afirmado, a la vez que ha deseado que desde este lunes "las distintas opiniones políticas puedan encontrar entre todos también espacios de consenso general y mayoritario".

Para Page, "nunca saldrá nada bueno" del enfrentamiento de una parte muy importante de España contra otra parte muy importante.

"Es bueno discrepar, tener distintas opiniones y que cada uno vote lo que crea, pero finalmente hay que saber encontrar lo que es de interés general. Espero que ese interés común sea lo que prevalezca a partir del lunes", ha afirmado.

Sin consideraciones políticas

Al ser preguntado sobre si quiere que Pedro Sánchez sea nuevamente presidente del Gobierno, ante las discrepancias que han mantenido durante los últimos años, Page ha preferido no hacer ninguna declaración.

"En un día en el que está la gente votando, lo último que se me ocurriría es hacer una consideración electoral que pueda interpretarse en un sentido o en otro", ha asegurado.

Page ha asegurado que ha sido "respetuoso" durante estos días al no mezclar los actos institucionales con la campaña. Y ha adelantado que a partir de este lunes se podrá hablar "todo lo que se quiera".

Por ello, se ha limitado a reiterar que haya "entendimientos" tras los comicios y a apelar a la ciudadanía al voto.

"Hay quien puede estar interesado en que no se vote, pero yo sí creo que la fuerza que tiene la ciudadanía está precisamente en el criterio que aportamos ahora. Es un derecho ciudadano acertar y equivocarse, pero no puedo entrar hoy en análisis políticos", ha sentenciado.