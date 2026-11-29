Núñez confía en que el 29-N culmine con "una gran fiesta para nuestro país": "Está en juego el futuro"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha instado a la ciudadanía a salir a votar en la "importantísima" jornada electoral que se celebra este domingo.

Así lo ha expresado el 'popular' tras ejercer su derecho al voto en el CEIP Ciudad de Nara de Toledo, donde ha estado acompañado por el número uno y la número dos de las listas del PP al Congreso por Toledo, Carlos Velázquez y Carolina Agudo.

Núñez ha confiado en que, por la noche, tras el recuento de votos, "haya una gran fiesta para nuestro país".

"Este domingo es un gran día para los demócratas convencidos", ha asegurado, a la vez que ha felicitado a "todos los que están haciendo posible que la jornada transcurra con normalidad".

"En juego el futuro"

El líder de los 'populares' castellanomanchegos ha asegurado que "está en juego y en nuestra mano cambiar el futuro de nuestro país", por lo que ha considerado "absolutamente fundamental" que la gente vaya a votar.

"Confío en que haya una gran participación. Hoy es día de salir a votar, de participar y de que cada uno, desde la libertad, elija lo que quiere para el futuro de España", ha sentenciado.