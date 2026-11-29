Las ciudades que marcaron la trayectoria política de las dos ministras castellanomanchegas del Gobierno de Sánchez han dejado resultados diferentes en las elecciones del 29N.

El PSOE ha conseguido mantener su liderazgo en Puertollano, donde Isabel Rodríguez fue alcaldesa, y en Abenójar, su localidad natal, mientras que el PP ha vuelto a ser la candidatura más votada en Toledo, donde Milagros Tolón fue regidora durante ocho años.

Los resultados provisionales muestran, sin embargo, una evolución similar en algunos aspectos: los socialistas pierden porcentaje de voto respecto a las elecciones de 2023 en los tres territorios, mientras que Vox aumenta su respaldo.

La comparación tiene en cuenta los resultados de Puertollano y Abenójar, en la provincia de Ciudad Real, y los de la circunscripción de la ciudad de Toledo, en el caso de Tolón.

Liderazgo socialista

En Puertollano, la ciudad en la que Isabel Rodríguez fue alcaldesa entre 2019 y 2021, el PSOE mantiene la primera posición, aunque su ventaja sobre el Partido Popular se ha reducido considerablemente.

Los socialistas han conseguido 10.216 votos, el 38,23 % del total. Son 73 papeletas más que en las elecciones de 2023, cuando obtuvieron 10.143, pero su porcentaje cae 2,49 puntos, desde el 40,72 %.

El PP, por su parte, suma 9.994 votos y alcanza el 37,39 %, lo que supone una subida de 1,22 puntos respecto al 36,17 % de los anteriores comicios. La diferencia entre ambas formaciones es de apenas 222 votos.

El mayor crecimiento lo protagoniza Vox, que consigue 5.008 papeletas y el 18,74 % del total. En 2023 había obtenido 3.394 votos y el 13,62 %, por lo que aumenta su respaldo en 5,12 puntos porcentuales. Por detrás aparecen Frente Amplio, con 702 votos (2,62 %); FO, con 172 (0,64 %), y Podemos, con 145 (0,54 %).

Ventaja socialista en Abenójar

La comparación también alcanza Abenójar, localidad ciudadrealeña en la que nació Isabel Rodríguez en 1981. Allí el PSOE conserva una ventaja más amplia que en Puertollano, aunque también retrocede respecto a los anteriores comicios.

La candidatura socialista suma 394 votos, el 44,67 %, frente a los 423 de 2023, cuando consiguió el 47,52 %. Esto supone una caída de 2,85 puntos porcentuales y 29 papeletas menos.

El PP ocupa la segunda posición con 332 votos y el 37,64 % del total. La formación popular mejora ligeramente sus resultados anteriores, cuando obtuvo 328 papeletas y el 36,85 %. La distancia entre los dos principales partidos es de 62 votos.

Vox vuelve a crecer y alcanza los 134 votos, el 15,19 %, frente a los 100 y el 11,23 % que consiguió en 2023. Su subida es de 3,96 puntos porcentuales.

El PP se impone en Toledo

En el caso de Milagros Tolón, que fue alcaldesa de Toledo entre 2015 y 2023 y concurre como cabeza de lista socialista por esta provincia.

Con el 84,36 % escrutado, el PP vuelve a ser la candidatura más votada, con 136.700 votos y el 37,53 %. Pese a liderar los resultados, pierde 9.833 papeletas respecto a 2023, cuando obtuvo 146.533, y retrocede 0,31 puntos porcentuales. La formación mantiene los tres diputados que ya tenía.

El PSOE se sitúa en segunda posición con 116.054 votos y el 31,86 %. Son 10.018 papeletas menos que en las anteriores elecciones, cuando consiguió 126.072 votos y el 32,56 %. Pese a este retroceso, conserva sus dos representantes en el Congreso.

Vox vuelve a ocupar la tercera posición y registra uno de los avances más importantes, con 86.305 votos y el 23,69 %. En 2023 había conseguido 76.044 papeletas y el 19,64 %, por lo que crece 4,05 puntos porcentuales y mantiene su diputado.

Los resultados de esta cita electoral dejan una fotografía electoral distinta en los dos territorios ligados a las ministras. Mientras Rodríguez mantiene el respaldo mayoritario del PSOE en Puertollano y en su localidad natal, Abenójar, aunque con un porcentaje inferior al de 2023, Tolón concurre en una provincia donde el PP vuelve a situarse por delante de los socialistas.