Las elecciones generales EN DIRECTO | Dónde votan los principales líderes políticos de Castilla-La Mancha
La jornada electoral ha arrancado a las 9 horas con la apertura de los colegios; los resultados de las elecciones se empezarán a conocer desde las 21.
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El 29-N ya está aquí. España se juega su futuro en una jornada electoral en la que están llamados a votar un total de 38,6 millones de ciudadanos, 1,6 en Castilla-La Mancha.
Las mesas electorales han comenzado a constituirse a las 8 horas de la mañana y los colegios han abierto a las 9 horas. Hasta las 20, la ciudadanía podrá ejercer su derecho a voto.
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¿Qué documentación necesito para votar? ¿Sirve el DNI caducado o digital?
Para ejercer el derecho al voto en las elecciones generales de 2026 es imprescindible acreditar la identidad con un documento original con fotografía: DNI, pasaporte o permiso de conducir.
La Junta Electoral Central permite utilizar documentos caducados, pero en ningún caso se aceptan fotocopias.
Como gran novedad de este 29N en España, los ciudadanos pueden identificarse por primera vez con el DNI digital desde el móvil, tras recibir el aval del Tribunal Supremo esta semana.
Todos los votos válidos emitidos hoy se sumarán esta noche en el escrutinio de los resultados de las elecciones.
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Abren los colegios electorales de Castilla-La Mancha
Pasadas las 9:00 horas, los colegios electorales de Castilla-La Mancha ya han abierto sus puertas para dar comienzo a las elecciones de este 29-N.
Tras constituirse las 3.137 mesas de Castilla-La Mancha, distribuidas en los 1.433 colegios electorales de los 919 municipios de la región, los 1.630.727 electores castellanomanchegos tienen hasta las 20:00 horas para depositar su voto en las urnas, con el DNI electrónico como novedad.
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Los principales líderes políticos de la región votarán a lo largo de la mañana
Los principales líderes políticos de Castilla-La Mancha votarán a lo largo de la mañana de este domingo. El secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha y presidente regional, Emiliano García-Page, votará en el Colegio Público 'Ciudad de Nara' de Toledo a las 11 horas.
Una hora antes, a las 10 horas, ejercerá su derecho al voto el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez. Lo hará en el mismo colegio que Page.
La cabeza de lista del PSOE al Congreso por Toledo, Milagros Tolón, votará a las 12 horas en el Centro Social Santa María de Benquerencia de Toledo.
El más madrugador será el alcalde y número uno del PP al Congreso por Toledo, Carlos Velázquez, que votará a las 9.30 horas en el CEIP 'Valparaíso' de la capital castellanomanchega.
En Talavera de la Reina votará el presidente de Vox en las Cortes, David Moreno, que acudirá a las 10.30 a la Escuela de Artes para introducir su papeleta en las urnas.
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Más de 1,6 millones de castellanomanchegos están llamados a votar este domingo: Toledo concentra el mayor censo
Un total de 1.630.727 electores de Castilla-La Mancha están llamados a votar este domingo. Por provincias, en Toledo podrán ejercer su derecho al voto 569.221 electores; en Ciudad Real, 393.283; en Albacete, 308.301; en Guadalajara, 208.601 y en Cuenca, 151.312.
Asimismo, 41.525 electores censados en Castilla-La Mancha residen en el extranjero. Del total de votantes de la comunidad, 54.036 son nuevos electores.
No obstante, el censo electoral ha subido en 42.262 personas, ya que se han producido bajas por defunciones o por traslados a otras comunidades autónomas o fuera del país.
Por otro lado, según ha detallado Correos, se han admitido un total de 39.686 votos por correo. Del total, 7.670 corresponden a Albacete, 10.076 a Ciudad Real, 4.877 a Cuenca y 5.242 a Guadalajara.
El voto por correo ha disminuido considerablemente con respecto a las elecciones generales de 2023, cuando se depositaron 102.903 votos. Aquellos comicios se celebraron en julio, un mes marcado por las vacaciones, lo que también influyó para que muchos electores decidieran votar a través de esta modalidad.