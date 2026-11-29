Los principales líderes políticos de Castilla-La Mancha votarán a lo largo de la mañana de este domingo. El secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha y presidente regional, Emiliano García-Page, votará en el Colegio Público 'Ciudad de Nara' de Toledo a las 11 horas.

Una hora antes, a las 10 horas, ejercerá su derecho al voto el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez. Lo hará en el mismo colegio que Page.

La cabeza de lista del PSOE al Congreso por Toledo, Milagros Tolón, votará a las 12 horas en el Centro Social Santa María de Benquerencia de Toledo.

El más madrugador será el alcalde y número uno del PP al Congreso por Toledo, Carlos Velázquez, que votará a las 9.30 horas en el CEIP 'Valparaíso' de la capital castellanomanchega.

En Talavera de la Reina votará el presidente de Vox en las Cortes, David Moreno, que acudirá a las 10.30 a la Escuela de Artes para introducir su papeleta en las urnas.