El Partido Popular ha ganado las elecciones generales del 29-N en Castilla-La Mancha con nueve diputados, uno menos de los que obtuvo en 2023. El PSOE también cede un escaño y se queda con siete representantes, mientras que Vox pasa de tres a cinco diputados al irrumpir por primera vez en Cuenca y arrebatar un escaño a los socialistas en Albacete.

Con estos resultados, los 21 escaños que reparte la comunidad quedan distribuidos de la siguiente manera: en Albacete, dos para el PP, uno para el PSOE y uno para Vox; en Ciudad Real, dos para los populares, dos para los socialistas y uno para Vox; en Cuenca y Guadalajara, un diputado para cada una de las tres formaciones; y en Toledo, tres para el PP, dos para el PSOE y uno para Vox.

De los 21 representantes castellanomanchegos elegidos para el Congreso, 12 son hombres y 9 mujeres.

Albacete

Francisco Navarro (PP)

Francisco Navarro. PP

Francisco Navarro Cebrián (Albacete, 1974) es abogado y está especializado en asesoramiento fiscal. Concejal del Ayuntamiento de Albacete desde 2011, ha gestionado las áreas de Seguridad, Feria y Festejos, Movilidad Urbana y Deportes. También fue diputado provincial y viceportavoz del Grupo Popular en la Diputación de Albacete.

Desde 2023 es primer teniente de alcalde de Albacete, concejal de Movilidad y Feria y coordinador del Gobierno municipal de Manuel Serrano.

Carmen Navarro (PP)

Carmen Navarro. PP

María del Carmen Navarro Lacoba (Albacete, 1978) es abogada y máster en Gestión de Administraciones Públicas, además de letrada de la Comunidad de Madrid. Diputada por Albacete en el Congreso de los Diputados desde enero de 2016, ha formado parte de cuatro legislaturas consecutivas.

En febrero de 2023 fue elegida secretaria cuarta de la Mesa del Congreso y, desde marzo de ese mismo año, es vicesecretaria de Estudios del PP a nivel nacional, responsabilidad que asumió por designación de Alberto Núñez Feijóo.



Amparo Torres (PSOE)

Amparo Torres. PSOE

Amparo Torres Valencoso (Alcalá del Júcar, Albacete, 1980) es ingeniera agrónoma y política del PSOE. Funcionaria de carrera de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha desde 2008, trabajó anteriormente en el Centro Regional de Estudios del Agua. Fue directora provincial de la Consejería de Fomento en Albacete entre 2015 y 2017, concejala del Ayuntamiento de Albacete y vicepresidenta segunda de la Diputación Provincial entre 2019 y 2023.

Senadora por Albacete durante la XV Legislatura, causó baja en octubre de 2026 para concurrir como cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia en las elecciones generales del 29 de noviembre.

En el partido es vicesecretaria general segunda y secretaria de Igualdad de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Albacete desde 2018.

Rubén Herrero (Vox)

Rubén Herrero. Vox

Rubén Herrero de Castro es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde es profesor de Relaciones Internacionales.

Investigador del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá y de la unidad UNISCI, está especializado en política exterior estadounidense y procesos de toma de decisiones internacionales.

Colaborador como analista político en distintos medios de comunicación.

Ciudad Real

Carmen Fúnez (PP)

Carmen Fúnez. PP

María del Carmen Fúnez de Gregorio (Almodóvar del Campo, Ciudad Real, 1975), con formación en Filología Inglesa y un Programa de Alta Dirección por IE Business School, inició su trayectoria política en Nuevas Generaciones, organización que presidió a nivel nacional entre 2001 y 2006. Fue diputada en las Cortes de Castilla-La Mancha entre 1999 y 2004 y senadora por Ciudad Real durante tres legislaturas, entre 2004 y 2015.

Diputada en el Congreso por Ciudad Real desde 2023, actualmente es vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP. También fue consejera de ADIF y asesora de la Junta de Andalucía.

Enrique Belda (PP)

Enrique Belda. PP

Enrique Belda Pérez-Pedrero (Ciudad Real, 1969) es jurista, catedrático de Derecho Constitucional y político del Partido Popular. Licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, obtuvo la cátedra de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real en 2022. Desde 2023 codirige la Cátedra de Derechos de las Personas con Discapacidad y Dependencia.

Ha sido concejal del Ayuntamiento de Ciudad Real en dos etapas, diputado en el Congreso durante la VII y la XV legislaturas y consejero del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha entre 2006 y 2019. En mayo de 2026 fue nombrado secretario nacional de Asuntos Constitucionales del PP.

Isabel Rodríguez (PSOE)

KESPIMA261126_1003744473951 Javier Longobardo

Isabel Rodríguez García (Abenójar, Ciudad Real, 1981) es ministra de Vivienda y Agenda Urbana desde 2023. Licenciada en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), fue senadora por Ciudad Real entre 2004 y 2007, convirtiéndose en la senadora más joven de la historia de España.

Posteriormente ocupó la Dirección General de Juventud y fue portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha bajo la presidencia de José María Barreda. Diputada en el Congreso entre 2011 y 2019, dejó el escaño para convertirse en alcaldesa de Puertollano, cargo que desempeñó entre 2019 y 2021.

En julio de ese año entró en el Gobierno de Pedro Sánchez como ministra de Política Territorial y portavoz del Ejecutivo, responsabilidades que mantuvo hasta 2023, cuando asumió la cartera de Vivienda. También es secretaria federal de Vivienda y Agenda Urbana del PSOE.

Julián Nieva (PSOE)

Julián Nieva. Ayuntamiento de Manzanares

Julián Nieva Delgado (Manzanares, Ciudad Real, 1960) es alcalde de Manzanares desde 2015 y ha sido senador del PSOE por Ciudad Real desde 2023.

Empleado público del Ayuntamiento y monitor de un centro de atención a personas con discapacidad, fue concejal entre 2003 y 2011 y portavoz del Grupo Socialista hasta 2015, cuando accedió a la Alcaldía, que ha revalidado en dos ocasiones, la última con mayoría absoluta.

También fue diputado provincial entre 2015 y 2023 y presidió el Servicio Contra Incendios y Salvamento.



Ricardo Chamorro (PP)

Ricardo Chamorro. Facebook.

Ricardo Chamorro Delmo (Madrid, 1977) es abogado y político de Vox, diputado nacional por Ciudad Real desde 2019. Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, ha ejercido como abogado y docente en la Universidad Complutense de Madrid.

Fue delegado de la Fundación DENAES en Castilla-La Mancha y, tras las elecciones municipales de 2023, se convirtió en teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Ciudad Real.

En el Congreso ha desarrollado su labor parlamentaria en distintas comisiones, entre ellas las de Agricultura, Pesca y Alimentación, Transición Ecológica y Vivienda.

Cuenca

Raquel Oliver (PP)

Raquel Oliver. PP

Raquel Oliver Chico es jurista, funcionaria de carrera y profesora de Formación y Orientación Laboral (FOL). Alcaldesa de Beamud desde 2023 y diputada provincial del Grupo Popular en la Diputación de Cuenca, también ejerce como portavoz de la gestora provincial del partido.

Luis Carlos Sahuquillo (PSOE)

Luis Carlos Sahuquillo. PSOE

Luis Carlos Sahuquillo García (1966), diplomado universitario en Trabajo Social y funcionario de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es diputado en el Congreso por la provincia desde 2016 y secretario provincial del PSOE de Cuenca desde 2018. Antes fue portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Cuenca (1995-1999) y vicepresidente primero de la misma institución entre 1999 y 2001.

De 2001 a 2003 ocupó el cargo de director general de Servicios Sociales de la Consejería de Bienestar Social de la JCCM. Fue delegado provincial en Cuenca de Obras Públicas (2003-2004), de Vivienda y Urbanismo (2004-2005), y delegado de la Junta de Comunidades de 2005 a 2008.

Iván Vélez (Vox)

Iván Velez. Vox

Ismael Iván Vélez Cipriano (Cuenca, 1972) es arquitecto, escritor, ensayista y político vinculado a Vox. Formado en la Universidad Politécnica de Madrid, ha trabajado en empresas constructoras y ejercido como arquitecto por cuenta propia.

Especializado en el estudio de la historia de España y el materialismo filosófico, es investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno y director de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES). Ha publicado numerosos ensayos.

Ha concurrido como cabeza de lista de Vox al Congreso en tres convocatorias electorales: en 2019 por Cuenca, en 2023 por Albacete y en las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, nuevamente por Cuenca, sin haber obtenido escaño hasta ahora.

Guadalajara

Itziar Asenjo (PP)

Itziar Asenjo. PP

Itziar Asenjo Domínguez, licenciada en Derecho por la Universidad de Alcalá, ha trabajado en el departamento jurídico de CEOE-CEPYME Guadalajara y como mediadora y árbitro en los ámbitos laboral y de consumo.

Fue concejala del PP en el Ayuntamiento de Guadalajara desde 2019 y, desde 2023, es diputada en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde ocupa la vicepresidencia de las comisiones de Igualdad y de Peticiones y Participación Ciudadana.

María Jesús Merino (PSOE)

María Jesús Merino. Ayuntamiento de Sigüenza.

María Jesús Merino Poyo, doctora en Periodismo por la Universidad Complutense y diplomada en Turismo, ha trabajado en medios de comunicación y gabinetes de prensa. Alcaldesa de Sigüenza desde 2019, fue la primera mujer en acceder a la Alcaldía de la localidad.

Diputada en las Cortes de Castilla-La Mancha desde 2019, ha presidido la Comisión de Despoblación del Parlamento autonómico y el Grupo de Acción Local Adel Sierra Norte.

Ángel López Maraver (Vox)

Ángel López Maraver. Vox

Ángel López Maraver (Madrid, 1984) diputado nacional por Guadalajara desde 2019. Licenciado en Comunicación Audiovisual y Periodismo por la Universidad Europea de Madrid, antes de entrar en política trabajó en distintos departamentos de comunicación y presidió la Real Federación Española de Caza entre 2017 y 2019.

En el Congreso ha sido portavoz en las comisiones de Transición Ecológica y Agricultura y actualmente ejerce esa responsabilidad en la de Seguridad Vial. Además, desde 2025 desempeña funciones como jefe de gabinete del presidente de Vox, Santiago Abascal.

Toledo

Carlos Velázquez (PP)

Carlos Velázquez. Ángela Pulido Díaz

Carlos Velázquez Romo (Toledo, 1980) es licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). En julio de 2021 asumió la presidencia provincial del PP toledano y, tras las elecciones municipales de 2023, fue elegido alcalde de Toledo, cargo que ocupa actualmente.

También fue alcalde de Seseña entre 2011 y 2019 y diputado en las Cortes de Castilla-La Mancha durante dos legislaturas, donde ejerció como portavoz de Sanidad del Grupo Popular.

Antes de dedicarse plenamente a la política, trabajó en el sector financiero como empleado y director de sucursal bancaria en distintos municipios de la región.

Carolina Agudo (PP)

Carolina Agudo. Javier Longobardo

Carolina Agudo Alonso (Toledo, 1985) es graduada en Derecho por la Universidad Europea de Madrid y secretaria general del Partido Popular de Castilla-La Mancha desde 2018.

Actualmente compagina esta responsabilidad orgánica con la portavocía del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes autonómicas, que tendrá que abandonar antes de aterrizar en el Congreso.

Vinculada a la localidad toledana de Valmojado, inició su trayectoria institucional como concejal y portavoz del equipo de Gobierno en este Ayuntamiento entre 2015 y 2019. Entre 2019 y 2023 fue senadora por designación del Parlamento castellanomanchego. También fue diputada provincial en la Diputación de Toledo y ha ocupado un escaño en las Cortes de Castilla-La Mancha en distintas legislaturas.

José Manuel Velasco (PP)

José Manuel Velasco. PP

José Manuel Velasco Retamosa es jurista y profesor universitario. Actualmente es teniente de alcalde y concejal de Turismo, Vivienda y Relaciones con la UCLM en el Ayuntamiento de Toledo, donde ya ejerció como concejal entre 2015 y 2019.

Ha sido diputado nacional por Toledo en el Congreso (2023-2026), diputado regional en las Cortes de Castilla-La Mancha (2008-2011) y director general de Universidades e Investigación de la Junta (2013-2015).

Doctor en Derecho por la UCLM y profesor titular de Derecho Internacional Privado en esta universidad, ha desarrollado también estancias académicas en centros de prestigio internacional como Oxford, Columbia, Yale y Georgetown.

Milagros Tolón (PSOE)

Milagros Tolón. Javier Longobardo

Milagros Tolón Jaime (Toledo, 1968) es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en Magisterio por la Universidad de Castilla-La Mancha. Antes de dedicarse a la política, trabajó como profesora de educación de adultos.

Militante del PSOE desde la juventud, fue concejala del Ayuntamiento de Toledo en dos etapas y diputada en las Cortes regionales entre 2011 y 2015. En 2015 se convirtió en la primera mujer alcaldesa de Toledo, cargo que desempeñó durante ocho años, hasta 2023.

Posteriormente fue diputada en el Congreso y delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha entre 2023 y 2025. En diciembre de 2025 fue nombrada ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, responsabilidad que ocupa actualmente.



Sergio Gutiérrez (PSOE)

Sergio Gutiérrez. Javier Longobardo

Sergio Gutiérrez Prieto (Escalona, Toledo, 1982) es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con un MBA por la Universidad Carlos III y formación especializada en Dirección de Recursos Humanos por el IESE.

Diputado por Toledo en el Congreso desde mayo de 2019, inició su trayectoria política en Juventudes Socialistas, organización de la que fue secretario general entre 2007 y 2012. También fue concejal en su localidad natal y secretario general del PSOE de Escalona.

Entre 2010 y 2019 fue diputado en el Parlamento Europeo. Desde octubre de 2017 es secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, cargo que le sitúa como número dos de Emiliano García-Page en la estructura regional.



Manuel Mariscal (Vox)

Manuel Mariscal. Vox

Manuel Mariscal Zabala (Talavera de la Reina, 1992) es graduado en Periodismo y máster en Comunicación Política por la Universidad Complutense de Madrid. Vinculado a Vox desde 2016, se incorporó al partido como responsable de prensa y redes sociales y posteriormente asumió la Vicesecretaría de Comunicación.

Antes había trabajado en el ámbito de la comunicación política y realizado prácticas en el diario ABC y en el Palacio de la Moncloa.

Es diputado por Toledo en el Congreso de los Diputados desde mayo de 2019.