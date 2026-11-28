La violencia machista se cuela en los móviles de los jóvenes de Castilla-La Mancha: "Lo ven como normal"

La violencia de género también ha encontrado nuevas formas de entrar en la vida de las parejas: a través de una ubicación compartida, una conversación de WhatsApp o una fotografía en redes sociales. La Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en Toledo advierte de que estas herramientas pueden convertirse en instrumentos de control, especialmente entre las parejas más jóvenes.

Revisar el teléfono móvil de la pareja, pedir explicaciones por las personas con las que habla o exigirle que comparta constantemente su ubicación son algunas de las situaciones que los agentes encuentran en su trabajo diario.

El problema, explican, es que algunas chicas llegan a interpretar estos comportamientos como muestras de cariño o preocupación. "Lo ven como normal", advierte la unidad durante una entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Los policías insisten en que vigilar los contactos, controlar dónde está la otra persona o revisar sus conversaciones no es una demostración de amor. Son conductas que pueden limitar la libertad de la víctima y que, en ocasiones, constituyen las primeras señales de una relación de control.

Relaciones breves

Más allá de las pantallas, los policías también observan cambios en las relaciones sentimentales en las que aparece la violencia. Según explican, cada vez encuentran situaciones de maltrato en parejas que llevan apenas uno o dos meses juntas.

También describen casos de agresores que acumulan distintas víctimas y de mujeres que han sufrido violencia por parte de diferentes parejas. Son situaciones que, según su experiencia, muestran que el control y el maltrato pueden aparecer desde las primeras etapas de una relación, sin necesidad de que exista una convivencia prolongada.

Otra de las dificultades que encuentran en su trabajo es la atención a mujeres extranjeras. El desconocimiento del idioma, la falta de información sobre los recursos disponibles o el temor a que denunciar pueda perjudicar su situación administrativa pueden convertirse en barreras para pedir ayuda.

Control tecnológico

Los datos del Ministerio de Igualdad reflejan la dimensión de este problema. La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024, publicada en diciembre de 2025 señala que el 34,5 % de las mujeres de entre 18 y 24 años ha sufrido acoso digital en algún momento de su vida. En el conjunto de las mujeres de 16 o más años, el porcentaje alcanza el 12,2 %, lo que equivale a más de 2,6 millones de personas.

La investigación más reciente sobre las relaciones de pareja entre jóvenes también refleja la presencia de estas conductas. El Barómetro Juventud y Género 2025, elaborado por el Centro Reina Sofía de Fad Juventud a partir de una encuesta a 1.528 personas de entre 15 y 29 años, recoge que el 21,9 % ha sufrido que su pareja le revise el teléfono móvil.

Además, el 24 % afirma haber recibido enfados por no responder inmediatamente a mensajes o llamadas. El control también se extiende a las relaciones sociales: al 26,1 % le han dicho con quién puede o no puede hablar, mientras que el 19,2 % ha experimentado control sobre su ubicación.

A estas dificultades se suma la "aparición de herramientas de inteligencia artificial capaces de manipular imágenes, vídeos y grabaciones de voz". Los conocidos como deepfakes permiten atribuir a una persona palabras o comportamientos que nunca ha realizado y pueden utilizarse para amenazar, intimidar o dañar su imagen.

Las nuevas formas de comunicación también han complicado el trabajo policial cuando existe una orden judicial que prohíbe al agresor contactar con la víctima. Aunque estas medidas pueden impedir tanto la comunicación directa como la realizada a través de terceras personas, los agentes explican que algunos buscan alternativas para sortearlas.