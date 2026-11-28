Los nombres propios del boom de población en Castilla-La Mancha: estos son los 10 municipios que más crecen

Castilla-La Mancha cerró el año 2025 como la comunidad autónoma cuya población experimentó el segundo mayor crecimiento porcentual en España. Según los datos del Censo Anual de Población publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la región sumó 31.625 nuevos residentes respecto a 2024 —un incremento del 1,48 %—, hasta situarse en 2.157.999 habitantes: 1.085.452 hombres y 1.072.547 mujeres.

De los 919 municipios que conforman la comunidad autónoma, 533 ganaron población entre 2025 y 2026, frente a 348 que perdieron vecinos y 38 que mantuvieron exactamente la misma cifra.

La pujanza económica, industrial y residencial del área metropolitana de Madrid vuelve a ser el gran motor demográfico de Castilla-La Mancha. Su desbordamiento poblacional se refleja de forma nítida en las provincias de Toledo y Guadalajara, donde los corredores de la Sagra y el Henares concentran los mayores crecimientos.

Toledo revalida su posición como la provincia más poblada de la región —superando los 772.000 habitantes— y es, además, la que registra un mayor dinamismo, con un repunte interanual del 2,36 %. En términos relativos, es la que más crece de España, por delante de Alicante (2,3 %) y Castellón (2,1 %).

De hecho, cuatro de cada cinco municipios toledanos crecieron: 164 ganaron población, solo 36 perdieron y cuatro no variaron.

La comarca de la Sagra encabeza este fenómeno, con Seseña (+1.250 vecinos, hasta los 32.139) e Illescas (+1.137, hasta los 34.304) en el podio regional de crecimiento absoluto.

A ellos se suman otros grandes núcleos toledanos como Talavera de la Reina (+1.091, hasta 85.504), Ocaña (+1.089, hasta 17.128) y la propia capital, Toledo (+798, hasta 87.872).

En la provincia de Guadalajara, que alcanza 291.719 habitantes, el Corredor del Henares ejerce el mismo efecto tractor. Alovera lidera el empuje provincial tras sumar 1.096 empadronados (alcanzando los 15.629), seguida de Guadalajara capital (+760, hasta 93.558) y Azuqueca de Henares (+545, hasta 36.278).

En el conjunto de la provincia, 145 municipios ganaron población, 124 la perdieron y 19 se mantuvieron estables.

Villarrobledo, líder polémico

El dato más llamativo del censo se produce fuera de los ejes madrileños. Villarrobledo (Albacete) figura como el municipio de toda Castilla-La Mancha que más población ganó en términos absolutos entre 2025 y 2026, con un salto de 1.350 habitantes, pasando de 25.418 a 26.768 vecinos.

Se da la circunstancia de que la localidad estuvo en el centro de la polémica el pasado mes de julio, cuando salió a la luz que la Guardia Civil investigaba presuntas irregularidades en el padrón municipal relacionadas con la inscripción de ciudadanos extranjeros.

Más allá de los grandes corredores y del caso de Villarrobledo, el resto de provincias muestran crecimientos más moderados: Ciudad Real se mantiene como la segunda provincia más poblada, con 498.503 habitantes, pero con un avance contenido del 0,74 %.

De sus 102 municipios, 54 crecieron, 46 perdieron población y dos permanecieron igual. Alcázar de San Juan destaca como el municipio con mayor subida (+649, hasta 32.556), situándose noveno en el ranking regional.

Albacete, con 393.492 residentes, fue la provincia con el crecimiento más débil (0,7%). Aun así, 51 de sus 87 municipios sumaron vecinos, frente a 34 que bajaron y dos sin cambios.

Uno de los hitos simbólicos del censo se registra en la provincia de Cuenca, que consigue rebasar el umbral de los 200.000 residentes hasta situarse en 201.393 habitantes. El balance municipal arroja un saldo ligeramente favorable: 119 pueblos ganaron población, 108 la perdieron y 11 se mantuvieron sin variaciones.

Pueblos pequeños

A 1 de enero de 2026, un total de 644 municipios de Castilla-La Mancha tenían menos de 1.000 habitantes, apenas dos menos que en 2025 (646).

Esta realidad es especialmente acusada en Guadalajara (252 pueblos por debajo del millar, dos menos que en 2025 tras superar esa barrera Illana y Pastrana) y Cuenca (205 municipios).

En la parte alta de la tabla, el número de localidades que superan los 5.000 habitantes ha pasado de 82 a 85, gracias a que Sigüenza (Guadalajara, 5.074), Camarena (Toledo, 5.234) y Cedillo del Condado (Toledo, 5.031) cruzaron ese umbral en 2025.

Por su parte, los municipios con más de 10.000 vecinos se mantienen estables en 38 en toda la región.