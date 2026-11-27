Teatro, puertas abiertas o una gran iluminación: así se celebrará la Constitución en las Cortes de Castilla-La Mancha

Las Cortes de Castilla-La Mancha celebrarán el próximo 6 de diciembre el Día de la Constitución con una programación especial que incluirá visitas teatralizadas, la iluminación de la fachada del Convento de San Gil con la bandera española y un acto institucional con la participación del presidente del Parlamento, Pablo Bellido, y el jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page.

La conmemoración del 48º aniversario de la ratificación de la Constitución Española en referéndum estará marcada este año por el 50 aniversario de la Transición, que las Cortes regionales y el Gobierno autonómico están celebrando bajo el programa '50 años Juntos', y por el reciente accidente ferroviario de Urda (Toledo), en el que fallecieron 69 personas.

En este contexto, el Parlamento autonómico ha lanzado una campaña en medios de comunicación con el lema 'El éxito de la unión', con la que pretende reivindicar el valor de la unidad como elemento para afrontar los desafíos del presente y los momentos difíciles que atraviesa la comunidad autónoma.

Programación por el Día de la Constitución en las Cortes CLM. Cortes Castilla-La Mancha

El programa arrancará el viernes 4 de diciembre, a las 11:00 horas, con el acto institucional del Día de la Constitución en la sede parlamentaria. La cita contará con las intervenciones de Pablo Bellido y Emiliano García-Page, además de actuaciones musicales y el izado de las banderas oficiales, acompañado por la interpretación del himno nacional.

Iluminación tres noches

El acto reunirá a distintas autoridades invitadas y podrá seguirse en directo a través de la página web de las Cortes regionales y de la retransmisión de Castilla-La Mancha Media (CMM).

Por segundo año consecutivo, las Cortes abrirán las puertas de su sede en Toledo para que los ciudadanos puedan conocer el Parlamento de una manera diferente. La jornada tendrá lugar el sábado 5 de diciembre, con dos pases programados a las 10:30 y a las 12:00 horas.

Las visitas combinarán las explicaciones habituales sobre la historia del edificio y el funcionamiento del parlamentarismo con distintas escenas teatralizadas a cargo de la Compañía ETR. Las representaciones estarán vinculadas a personajes y episodios históricos del Convento de San Gil, que antes de convertirse en sede parlamentaria fue un edificio religioso y también una prisión.

Programación por el Día de la Constitución en las Cortes CLM. Cortes Castilla-La Mancha

Las personas interesadas en participar deberán reservar previamente una plaza gratuita a través del correo electrónico puertasabiertas@cortesclm.es o del teléfono 925 259 808.

La programación se completará con una iluminación especial de la fachada del Convento de San Gil durante las noches del 5, 6 y 7 de diciembre. La sede parlamentaria proyectará una imagen en movimiento de la bandera de España, que podrá contemplarse desde el patio principal del edificio y desde diferentes puntos de la ciudad de Toledo.