La incidencia se ha producido tras el enganche de un vagón con la catenaria. Renfe IA

Hasta 196 pasajeros evacuados de un tren en Castilla-La Mancha tras una incidencia en la línea convencional a Valencia

La conexión ferroviaria entre Madrid y Alcázar de San Juan (Ciudad Real) permanece totalmente interrumpida desde primera hora de la mañana de este viernes a causa de un fallo en el suministro eléctrico.

Según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), el corte responde a una incidencia pantógrafo-catenaria localizada en el tramo entre Aranjuez y Castillejo-Añover, lo que bloquea el tránsito de los convoyes en este corredor de media distancia que comunica la capital con Valencia.

La incidencia se ha producido por un enganche de uno de los vagones con la catenaria a la altura de Tembleque (Toledo). En el momento del incidente viajaban en el convoy 196 pasajeros.

Para evitar que los usuarios queden bloqueados por la suspensión del servicio, se ha activado de urgencia un plan de transporte alternativo por carretera que garantiza la movilidad entre los puntos afectados, tal y como ha informado ADIF en sus redes sociales.

⚠️ Se encuentra interrumpida la circulación entre Madrid y Alcázar de San Juan por una incidencia pantógrafo-catenaria entre Aranjuez y Castillejo-Añover. 👩🔧 Se está trabajando para solucionar esta incidencia a la mayor brevedad posible. — INFOAdif (@InfoAdif) November 27, 2026

Mientras tanto, los equipos técnicos de ADIF trabajan sobre el terreno en la reparación de la infraestructura para restablecer la normalidad ferroviaria, aseguran, a la mayor brevedad posible.