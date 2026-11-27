Núñez llama a una "movilización masiva" el 29-N para abrir una nueva etapa con Feijóo y frenar el "cupo catalán"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido este viernes en Cuenca una participación "masiva" de los castellanomanchegos en las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, para "poner la primera piedra del cambio" en la región y abrir una nueva etapa en España con Alberto Núñez Feijóo.

En la recta final de la campaña, el líder popular ha advertido de que la comunidad tiene "motivos más que suficientes" para relevar a Pedro Sánchez frente al modelo de "cupo separatista catalán" planteado por el PSOE, respaldando su llamamiento con un despliegue récord de más de 6.500 personas que trabajarán para el partido durante la jornada electoral.

Durante su intervención en la capital conquense, Núñez ha puesto en valor el recorrido realizado por las candidaturas y las direcciones provinciales y regionales por todos los municipios de Castilla-La Mancha. Según ha explicado, el objetivo de estas semanas ha sido trasladar a los ciudadanos un mensaje de "ilusión, esperanza y confianza en el futuro".

El dirigente popular ha asegurado haber vivido esta campaña con especial intensidad e implicación personal. A su juicio, los votantes tienen este domingo una "oportunidad histórica" para dejar atrás ocho años de Gobierno socialista y apostar por un Ejecutivo "decente, honrado, transparente y formado por los mejores".

En su balance de la etapa de Pedro Sánchez, Núñez ha denunciado los escándalos de corrupción que afectan al entorno personal, familiar y político del presidente del Gobierno. También ha criticado una gestión económica que, según ha señalado, ha golpeado a las familias con el encarecimiento de la cesta de la compra, el precio de los carburantes y el deterioro de servicios e infraestructuras esenciales.

En manos de Cataluña

Núñez ha subrayado que Castilla-La Mancha tiene razones añadidas para reclamar un cambio político tras conocer el planteamiento del PSOE sobre financiación autonómica. "Lo que nos está diciendo el PSOE es que, si Pedro Sánchez continúa siendo presidente del Gobierno, el dinero de los castellanomanchegos, el dinero de los conquenses, acabaría en manos de los separatistas catalanes", ha advertido.

Los populares de Cuenca arropan a Paco Núñez en este último día de campaña electoral. PP

Frente a esta propuesta, el presidente del PP-CLM ha defendido la necesidad de un Gobierno de España comprometido con la igualdad entre territorios. Asimismo, ha reclamado un Ejecutivo que garantice una financiación justa y sitúe las necesidades de la región en el centro de sus decisiones.

6.500 desplegados

De cara a la jornada de votación de este domingo, Núñez ha agradecido el compromiso de los afiliados y simpatizantes del partido en toda la comunidad autónoma. En este sentido, ha destacado que más de 6.500 personas estarán desplegadas por todo el territorio regional durante los comicios.

El dirigente popular ha calificado este dato como una cifra histórica para el partido en Castilla-La Mancha, reflejo de la fortaleza organizativa de la formación antes de la cita con las urnas. "Que salgan a votar en masa los castellanomanchegos por el cambio. El cambio será muy positivo para España, pero también para Castilla-La Mancha", ha concluido Núñez en su mensaje de cierre de campaña.