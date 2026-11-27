Núñez cuestiona el procedimiento electoral a dos días del 29-N y acusa a Sánchez de "querer hacer trampa"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha cerrado su participación en la campaña electoral mostrando recelo sobre el procedimiento electoral de cara a las elecciones generales de este domingo.

Núñez ha trasladado sus dudas sobre el voto por correo y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su entorno de querer "hacer trampa".

Así lo ha expresado durante el mitin de cierre de campaña del Partido Popular en Ciudad Real, en el que también han intervenido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP y candidata al Congreso por la provincia, Carmen Fúnez.

Durante su intervención, Núñez ha vinculado su desconfianza con el pasado de Sánchez para conseguir colocarse al frente del PSOE en las primarias y ha aludido al voto por correo, a la llegada de urnas de cartón y a cuestiones relacionadas con la nacionalidad.

El 'popular' ha asegurado que su formación contará con 6.500 personas entre interventores, apoderados y voluntarios en los colegios electorales de Castilla-La Mancha, una cifra que ha calificado de "histórica".

Además, ha pedido a los votantes socialistas que se sienten defraudados con Sánchez que "no se queden en casa". Y ha garantizado que Alberto Núñez Feijóo representará igualmente a quienes, procedentes del socialismo moderado, depositen su confianza en el PP.

Por último, se ha mostrado especialmente duro con Sánchez por su "falta de empatía hacia las víctimas del accidente ferroviario de Urda", criticando las imágenes de dirigentes socialistas bailando durante los mítines de campaña mientras todavía hay heridos hospitalizados.

"Me provoca asco", ha sentenciado el 'popular' castellanomanchego.

Tercer escaño

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha situado la obtención de un tercer diputado del Partido Popular por la provincia de Ciudad Real como uno de los objetivos de este domingo.

"Esto supondría el hundimiento definitivo del sanchismo. Ciudad Real simboliza lo peor de los últimos ocho años de Gobierno socialista, por sus carencias en materia de infraestructuras", ha afirmado.

Además, ha reivindicado la necesidad de conectar económicamente Castilla-La Mancha con Madrid y Andalucía, una tarea que ha confiado a Núñez como "futuro presidente autonómico".

Por último, la recuperación de la convivencia, la lucha contra la corrupción y la capacidad de gestión han sido los tres pilares sobre los que Almeida ha sustentado su petición de voto para el Partido Popular.

Y ha hecho un llamamiento específico a las mujeres para que voten al PP, aludiendo a las víctimas de agresiones sexuales y a los problemas registrados con las pulseras telemáticas de control de agresores.

Aislamiento ferroviario

Para terminar, la candidata al Congreso por Ciudad Real, Carmen Fúnez, ha centrado su intervención en las consecuencias del aislamiento ferroviario de la provincia tras el accidente de Urda. Y ha reprochado a la ministra de Vivienda y candidata socialista por Ciudad Real, Isabel Rodríguez, su "falta de influencia".

Fúnez ha recordado que más de 3.000 personas utilizaban diariamente estas conexiones ferroviarias, destacando los vínculos laborales, familiares y empresariales que se han visto afectados.

Además, ha trasladado tres compromisos de Feijóo relacionados con la defensa de la soberanía nacional y la integridad territorial, abogando por garantizar la seguridad de las fronteras españolas.

Por último, ha defendido el compromiso del PP de impulsar la construcción de un millón de viviendas, recuperar la capacidad de ahorro de las familias y ofrecer seguridad jurídica a los propietarios, garantizando la expulsión de los okupas en un plazo de 48 horas.