Tolón y Tofino, a la derecha, en el acto de campaña sobre educación celebrado este viernes en Illescas. PSOE

La educación pública se ha convertido en uno de los argumentos del PSOE para movilizar el voto en la recta final de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.

La ministra de Educación y cabeza de lista socialista al Congreso por Toledo, Milagros Tolón, ha reivindicado este viernes en Illescas la inversión en becas, la ampliación de plazas públicas de educación infantil y las políticas de inclusión, al tiempo que ha recuperado las críticas a los recortes educativos del Gobierno del PP de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha.

Tolón ha participado en un coloquio con docentes y representantes de la comunidad educativa junto al candidato número uno al Senado, José Manuel Tofiño. Durante el encuentro, ambos han pedido el voto para el PSOE con el objetivo de seguir reforzando la educación pública y garantizar la igualdad de oportunidades, independientemente del lugar de residencia o de la situación económica de las familias.

Entre los datos que ha puesto sobre la mesa la candidata destaca la creación de 1.600 plazas públicas de 0 a 3 años en la provincia de Toledo, con una inversión de 12 millones de euros. En el conjunto de España, ha cifrado en 45.000 las nuevas plazas públicas y gratuitas impulsadas durante los últimos ocho años.

También ha reivindicado el aumento de la inversión en becas, que este año alcanza los 2.559 millones de euros, según los datos aportados por la ministra, lo que supone 1.000 millones más que durante la etapa de Gobierno del PP.

Críticas a la etapa Cospedal

El discurso socialista ha vuelto a centrarse en la gestión educativa del PP en Castilla-La Mancha. Tolón ha recordado que durante el Gobierno de Cospedal se despidió a 5.000 docentes interinos, se cerraron 70 escuelas rurales y aumentaron las tasas universitarias y el precio de los másteres.

Frente a ese modelo, la candidata ha defendido una educación inclusiva con más profesionales y recursos en los centros, después de criticar que las comunidades gobernadas por el PP junto a Vox votaran en contra del Plan de Educación Inclusiva promovido por el Ejecutivo central.

El encuentro también ha servido para trasladar compromisos dirigidos al profesorado, como la aprobación de un Estatuto Docente, la reducción de las ratios y de las horas lectivas y el refuerzo de la atención a la salud mental y el bienestar emocional de alumnos y profesores.

Por su parte, Tofiño ha apelado a la movilización electoral y ha reivindicado el trabajo de los gobiernos socialistas para atender las necesidades de los centros educativos y de la comunidad educativa de Illescas.