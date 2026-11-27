La Entidad Estatal de Vivienda y Suelo, CASA 47, ha incorporado a su Portal un total 15 viviendas de alquiler asequible en Castilla-La Mancha, 8 de ellas están ubicadas en la provincia de Guadalajara y 7 en Toledo por rentas mensuales que oscilan entre los 350 y los 834 euros.

De las viviendas puestas a disposición en Guadalajara, 2 se encuentran en la capital y 6 en Horche, mientras que las 7 de Toledo se distribuyen por Alameda de la Sagra (2), Ocaña (3), Casarrubios del Monte (1) y Talavera de la Reina (1).

El precio de los alquileres también depende de la superficie, ya que los inmuebles más pequeños tienen 39 metros cuadrados y los más grandes 111.

La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha informado que con estas viviendas, la oferta de la entidad estatal alcanza los 63 inmuebles en esta tercera convocatoria, elevando a un total de 78 viviendas de alquiler asequible las ofertadas por el portal.

Inscripciones

Las inscripciones pueden realizarse hasta el 20 de enero de 2027 y los detalles están disponibles en el Portal de CASA 47. Las personas interesadas tienen a su disposición una ficha individual de cada vivienda con fotografías y ubicación, el precio mensual de alquiler y la renta anual de la unidad básica de convivencia que puede acceder a la misma, así como un formulario de solicitud que se puede cumplimentar online.

El contrato podrá durar hasta 75 años, contando con un alquiler inicial de 14 años, con prórrogas automáticas de 7 años siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones.

Para acceder a estas viviendas las unidades de convivencia no pueden poseer una vivienda en propiedad y deben tener unos ingresos conjuntos entre 2 y 7,5 veces el IPREM. Las rentas mensuales de las viviendas se establecen con base en el tope fijado por la comunidad autónoma y nunca superará el 30% de la renta media del municipio.

Las viviendas serán asignadas por sorteo ante notario, en el que se elegirá un número de solicitud al azar a partir del cual se ordenarán el resto de las solicitudes. A cada unidad de convivencia se le asignará la primera vivienda disponible de su listado de viviendas solicitadas.