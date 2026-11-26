Sobre estas líneas, las cartas de afecto y admiración que Sánchez remitía a Bono en 2010. Sergio Perea

Sánchez y Bono, una relación de amor-odio con más de 15 años: las cariñosas cartas que enviaba el diputado Pedro

La irrupción del expresidente de Castilla-La Mancha, José Bono, en la campaña electoral de Pedro Sánchez es, cuanto menos, sorprendente en el mensaje y en las formas; como lo son las cartas de afecto que el entonces diputado Sánchez le remitía a un Bono presidente de la Cámara Baja. Corría el año 2010.

Desde su aparición junto al candidato socialista en el pabellón de la Feria de Albacete, José Bono se ha dejado ver ya no solo en Castilla-La Mancha, donde ha participado en más de un acto electoral, también en otras comunidades como Castilla y León donde el martes acompañaba a los socialistas de Aranda de Duero a pedir el voto para Pedro Sánchez.

Allí protagonizó, quizá, el momento más esperpéntico de su trayectoria política. Afable siempre con los periodistas, en esta localidad burgalesa sorprendió al grabar uno a uno con su teléfono móvil a los compañeros que esperaban una respuesta a su relación con el expresidente Felipe González, a quien días atrás pidió "no ser tonto" por la intención de éste de votar en blanco este domingo.

La relación entre ambos históricos del socialismo ha dado para titulares y tertulias en este tramo final de la campaña, con pullas e indirectas cruzadas que, sin duda, son munición para los aspirantes a presidir el Gobierno de España tras este 29N.

Y así, con Bono cual Sancho Panza y fiel escudero de Pedro Sánchez se reescribe una relación cargada de vaivenes, de idas y venidas, cual relación tóxica basada en el interés y en la lealtad a tiempo parcial, tal y como se entiende en política.

Las cartas de Sánchez a Bono

La admiración de Pedro Sánchez por el expresidente de los castellanomanchegos quedó rubricada de su puño y letra hace ahora 16 años, justo cuando José Bono fue llamado por la Justicia para aclarar cuestiones sobre su patrimonio tras presentarse dos querellas por cohecho que el Tribunal Supremo archivó.

El político de Salobre (Albacete) era entonces presidente del Congreso de los Diputados y Sánchez un joven de 38 años diputado por Madrid que quiso mostrar su apoyo y tenderle su mano "ante la indignante campaña que algunos medios han emprendido hacia tu persona y familia".

De su puño y letra, el diputado Sánchez muestra su apoyo a Bono en 2010 en plena crisis judicial por su patrimonio. Fundación Pablo Iglesias

Sánchez va más allá, y escribe en una cuartilla con membrete oficial del Congreso de los Diputados dirigida al presidente de la institución que imagina que el momento por el que atravesaba Bono en abril de 2010 "debe ser duro, pero quiero que sepas que somos muchos los que creemos en ti".

En la carta, escrita en tinta azul, Sánchez añade que "somos muchos los que compartimos tu gestión ante las crisis; que somos muchos los que nos sentimos orgullosos de tener a grandes políticos como tú" y califica a Bono como un servidor público "honesto, dedicado en cuerpo y alma a mejorar la vida de los españoles".

El hoy candidato socialista a revalidar la Presidencia del Ejecutivo remata la misiva con un "no estás solo. Un abrazo".

La felicitación de Bono

Esta no es la única cuartilla que el diputado Sánchez remitió a través del registro de la secretaría de la presidencia del Congreso a Bono. Un mes antes, en marzo, le escribió para agradecerle una llamada telefónica por su 38 cumpleaños. "Querido Presidente", comienza la carta, "quería agradecerte el detalle que tuviste de llamarme personalmente en el día de mi cumpleaños", continúa.

Sánchez agradeció a Bono una llamada telefónica por su 38 cumpleaños. Fundación Pablo Iglesias

Para Sánchez, aquella felicitación telefónica fue "un gesto que demuestra tu enorme calidad humana y el gran político que eres; sin duda, todos tenemos mucho que aprender de ti. Yo el primero", y le agradece "de nuevo tu cariño y proximidad que, desde el principio, me has mostrado".

Un giro en la relación

Esta relación de admiración que hoy puede leerse en los documentos de la Fundación Pablo Iglesias ligados al legado de José Bono se vio truncada años después, cuando el político castellanomanchego mostró su apoyo en público a la entonces presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en el proceso de primarias a la secretaría general del PSOE de 2017, del que salió resucitado Pedro Sánchez.

En una entrevista en EL ESPAÑOL, justo un mes antes de aquel congreso federal de 2017, José Bono no titubeó al recordar que confió en Sánchez "y pronto empecé a percatarme de que habíamos elegido a un bluf", además de apostillar en esa misma conversación con este medio que Sánchez "no puede coser el PSOE: tiene aguja, pero no tiene hilo".

Otro de los recados de José Bono al socialista afincado en Ferraz vino a partir de los resultados electorales del PSOE en los comicios generales de junio de 2016. "Sánchez fue candidato en la primera elección y perdimos 20 escaños, de 110 a 90. Se empeñó ir a la segunda y consiguió cinco menos. Cuando ha perdido dos veces, ¡que no insista más!", dijo.

Fiel al socialismo

Ahora parece que Bono ha pasado página y ha cerrado por unos días el capítulo crítico a Sánchez, para el que ya pide el voto, porque ante todo, "soy socialista".

Su objetivo, como ha dicho, es movilizar al electorado y reivindicar su pertenencia al PSOE, pese a las diferencias que reconoce mantener con el actual jefe del Ejecutivo. "Tengo discrepancias con él como las tengo con mis hijos, pero no salgo a la calle ni a insultarle ni a decirle que es un mentiroso", ha llegado a decir.

En estos días también ha recurrido a la imagen de la familia para justificar su implicación, porque "cuando el partido te necesita, no hace falta que me llamen". Y ahí está, de mitin en mitin y de acto en acto. Esta tarde, en Mocejón, Toledo, donde volverá a ejercer de socialista de partido. Esta vez, Bono ha decidido que toca cerrar filas.