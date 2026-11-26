La Junta Electoral desestima el recurso del PP y ratifica la multa a Núñez por "pedir el voto antes de la campaña"

La Junta Electoral de Toledo ha rechazado el recurso interpuesto por el Partido Popular, ratificando la sanción al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, por pedir el voto para su partido antes del inicio de la campaña electoral del 29-N durante una entrevista.

Según el acuerdo, el PSOE denunció a Núñez por las manifestaciones realizadas el pasado 27 de octubre en Cadena SER, considerando que contenían una petición expresa de voto antes del inicio de la campaña electoral.

Tras las alegaciones presentadas por el denunciado, la Junta Electoral Provincial de Toledo acordó estimar la denuncia e incoar expediente sancionador a Núñez.

En concreto, consideraba que sus manifestaciones podían vulnerar la prohibición de realizar propaganda electoral antes del comienzo legal de la campaña.

Recurso del PP

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el PP interpuso un recurso de alzada asegurando que las declaraciones se produjeron en el contexto de una entrevista periodística y se encontraban amparadas por las libertades de expresión e información.

Los 'populares' aludieron a que no existió petición expresa de voto y que el denunciado no era candidato en las elecciones convocadas.

Ahora, la Junta Electoral ha desestimado el recurso, asegurando que "la audición de la entrevista refleja una petición directa y reiterada de voto dirigida a quienes habían votado con anterioridad al PSOE".