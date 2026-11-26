Castilla-La Mancha ha viajado hasta la India para explorar, en Bangalore, las oportunidades para la captación de inversión para la región en sectores como la biotecnología médica y de la maquinaria industrial.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, al frente de la delegación de captación de inversiones de la región, se ha reunido este jueves en Bangalore, uno de los mayores centros tecnológicos y económicos del país, con empresas y entidades referentes en este sector, con una gran proyección tanto nacional como internacional.

Desde la Junta afirman que buscan oportunidades en biotecnología médica para reforzar el posicionamiento de la Comunidad Autónoma en la cadena de valor de la industria farmacéutica, y en maquinaria industrial, como potenciador de las capacidades de la región como gran polo de desarrollo industrial del sur del país.

Viaje institucional del Gobierno de Castilla-La Mancha a la India. JCCM

Según han detallado, el primer encuentro ha tenido lugar en la sede de Biocons Biologics, un actor global líder y único en el sector de los medicamentos biosimilares, especialmente en tres líneas en las que la compañía tiene, como aseguran, un firme liderazgo: en el ámbito de los tratamientos oncológicos, en el tratamiento de la diabetes y en la inmunología. Estos medicamentos son aquellos que se desarrollan de forma genérica una vez que vence la patente del producto original.

La delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha también ha visitado las instalaciones de la principal sede de esta empresa, en la que trabajan alrededor de 13.000 personas y donde, además de conocer la actividad que se realiza de manera directa en los laboratorios y en las diferentes fases de producción de estos medicamentos biosimilares, también han expuesto el valor de la región como uno de los principales polos de desarrollo de la industria farmacéutica y logística en España.

Según detallan, Castilla-La Mancha es la quinta comunidad autónoma con mayor volumen de exportaciones de la industria farmacéutica, alcanzando el año pasado los 250 millones de euros, y aglutina más de 2.500 empleos directos de los más de 56.000 que la industria farmacéutica tiene en toda España.

Esta actividad, aseguran, tiene un gran impacto en el territorio, con una gran capacidad para fijar población y cohesionar económica y socialmente Castilla-La Mancha y es la segunda que más dedica a procesos de innovación dentro de la industria en general, además de que, por cada euro de valor añadido de la industria farmacéutica, se generan 1,5 euros de valor añadido en sectores y servicios adicionales.

Sector industrial

La agenda institucional del Gobierno regional en Bangalore también ha contado con una reunión con la Indian Machine Tool Manufacturers Association (IMTMA), una organización de referencia de la industria de máquina-herramienta en India y la principal entidad representativa de los fabricantes de maquinaria, herramientas de corte, sistemas de producción y equipos asociados al sector metalmecánico.

La consejera se ha reunido con la presidenta de esta entidad, Mohini Kelkar, y ha destacado la importancia de este encuentro, ya que la IMTMA agrupa a cerca de 500 empresas asociadas, que representan aproximadamente el 90 % de la industria organizada de máquina-herramienta y equipos relacionados en India.

Entre sus miembros se encuentran fabricantes de máquinas CNC, centros de mecanizado, tornos, rectificadoras, herramientas de corte, sistemas de automatización y tecnologías avanzadas de fabricación utilizadas por sectores como automoción, aeroespacial, defensa, ferrocarril, energía y bienes de equipo.

El contacto con esta asociación refuerza, según explican, el carácter industrial de la agenda que el Ejecutivo autonómico mantiene esta semana en la India, primero en Nueva Delhi, la capital india, y en Bangalore, junto con las reuniones y presentaciones de la región como destino inversor y para explorar sinergias con las principales entidades en representatividad en la India en sectores como la maquinaria industrial, la industria en general o el sector de la automoción y sus componentes.