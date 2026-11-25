Milagros Tolón, Carlos Cuerpo y Tofiño en un acto de campaña que se ha celebrado en Toledo. PSOE Toledo

Tolón evita aclarar si ha entregado a la Junta los papeles de su VPO: "Ya hemos hablado muchas cosas de este tema"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, se ha pronunciado este miércoles sobre el requerimiento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que justifique el alquiler de su vivienda de protección oficial (VPO) en Toledo.

Preguntada por si ya ha entregado la documentación solicitada por la Administración autonómica, ha asegurado que se ha puesto a disposición de la Junta y que ambas partes ya han hablado sobre este asunto, aunque no ha aclarado si ha presentado los documentos requeridos.

"Nos pusimos a disposición de la Junta para ver cualquier cuestión que pudiera pasar. Ya hemos hablado muchas cosas de este tema", ha señalado la ministra durante un encuentro con periodistas en Toledo.

La declaración se ha producido en el desayuno 'Presente y futuro de la economía española', celebrado en el Laberinto del Rey, en el que Tolón ha participado junto al vicepresidente primero del Gobierno de España y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

Requerimiento

Como ha publicado este miércoles EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Tolón tiene hasta el próximo 16 de diciembre para responder al requerimiento de la Consejería de Fomento sobre el alquiler de la vivienda protegida que adquirió en Toledo en 1998.

El plazo de 15 días hábiles comenzó a contar el pasado 23 de noviembre, después de que la comunicación electrónica dirigida a su representante legal fuera abierta ese día. Previamente, la ministra había presentado un escrito en el que se ponía a disposición de la Administración regional.

El requerimiento llega después de que trascendiera que Tolón mantiene alquilada la vivienda, al menos desde 2012, y de que la propia Consejería de Fomento confirmase que el contrato de arrendamiento nunca obtuvo el visado obligatorio de la Junta.

La normativa autonómica contempla como infracción grave no visar ante la Administración regional los contratos de compraventa o arrendamiento de viviendas protegidas. Esta conducta puede acarrear multas de entre 3.001 y 15.000 euros.

El fantasma de Cospedal

Más allá de la polémica sobre su vivienda, Milagros Tolón ha aprovechado el desayuno para lanzar un mensaje electoral de cara a las elecciones autonómicas del próximo 29 de noviembre. La ministra ha apelado a los fantasmas de la etapa de María Dolores de Cospedal al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha para advertir de las consecuencias que, a su juicio, tendría un regreso del PP al Ejecutivo regional.

Tolón ha pedido recordar lo ocurrido durante aquella legislatura y ha citado el despido de más de 5.000 docentes, el incremento del precio de las matrículas de los másteres y el cierre de los servicios de urgencias en numerosos municipios. "Los servicios públicos se debilitaron", ha resumido.

La ministra ha contrapuesto aquella etapa con las políticas del actual Gobierno y ha defendido la necesidad de seguir avanzando para mantener los servicios públicos y garantizar nuevas oportunidades. También ha advertido de que todavía hay representantes del PP y Vox que niegan la violencia machista, por lo que ha reclamado el voto para un "gobierno de progreso". "El día 29 sí se puede", ha afirmado.

Acto de campaña que se ha llevado a cabo en Toledo. PSOE Toledo

El mensaje ha estado acompañado de una reivindicación de la gestión socialista y de una llamada a acudir a las urnas para evitar retrocesos. Tolón ha defendido que Castilla-La Mancha necesita seguir progresando y ha apelado a la confianza y la tranquilidad que, en su opinión, ofrece el proyecto socialista.

El desayuno, al que han asistido alrededor de 130 personas, ha reunido también a distintas personalidades vinculadas al PSOE de la provincia de Toledo. Entre los asistentes se encontraban el alcalde de Noblejas, Alberto Hernández Garrobo, y el expresidente de la Diputación de Toledo Álvaro Gutiérrez, entre otros representantes socialistas.

Tolón ha ejercido como moderadora del encuentro y ha trasladado a Carlos Cuerpo las preguntas que iban formulando los asistentes. El vicepresidente primero del Gobierno ha defendido la evolución de la economía española y ha destacado que el país mantiene un crecimiento superior al de las principales economías europeas. También ha señalado que las previsiones apuntan a que España seguirá creciendo por encima de la media de la eurozona en 2027.

Cuerpo ha reivindicado la creación de 3,7 millones de puestos de trabajo desde 2018, la reducción del desempleo juvenil y la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que ha aumentado un 75 % durante este periodo.

En Castilla-La Mancha, ha destacado el crecimiento económico del 2,8 % registrado en 2025 y la incorporación de 130.000 personas ocupadas desde la llegada del actual Gobierno. En la provincia de Toledo, ha cifrado en cerca de 60.000 el incremento de personas ocupadas y ha destacado la reducción del paro del 18 % al 14 %.

El ministro también ha reconocido que la vivienda continúa siendo uno de los principales retos económicos y sociales. Entre los factores que explican el encarecimiento ha citado el aumento del número de hogares, el uso de inmuebles para alquiler turístico y las dificultades para incrementar la construcción, entre ellas la falta de mano de obra.