El proyecto de presupuestos de Castilla-La Mancha para 2027 recibe 1.163 enmiendas parciales: 1.151 son del PP

Los grupos parlamentarios en las Cortes de Castilla-La Mancha han presentado este miércoles un total de 1.163 enmiendas parciales al proyecto de Ley de Presupuestos de la Junta para 2027.

Fuentes del parlamento autonómico han informado que, tras la finalización del plazo este martes, se contabilizan 1.151 enmiendas del PP, siete del PSOE y cinco de Vox.

Del total de enmiendas de los 'populares', 1.068 son numéricas y 83 al articulado del texto. Por su parte, el PSOE ha presentado cuatro enmiendas al articulado y tres numéricas.

Por último, Vox ha presentado cuatro al articulado y una enmienda parcial numérica.

Ahora, estas enmiendas deberán ser calificadas por la Mesa de las Cortes, antes de debatirse en la Comisión de Economía y Presupuestos del parlamento autonómico.

13.587 millones

El proyecto de Ley de Presupuestos para el próximo año asciende a 13.587 millones de euros, lo que supone una variación del 5,3 % y 683,7 millones más respecto a 2026. Además, incluye 2.198 millones para hacer frente al reto demográfico y 270 millones para políticas de vivienda.

El objetivo del Gobierno autonómico es que las cuentas queden aprobadas antes del 1 de enero de 2027.