Page alerta de que las políticas de igualdad son "las que más se pueden resentir" tras el 29-N: "Se puede dar un retroceso"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha alertado de que las estrategias de igualdad son probablemente "las que más se pueden resentir" tras la decisión de los españoles el próximo 29 de noviembre en las elecciones generales, ya que "cabe un retroceso, ya sea más lento o más rápido", en estas políticas.

Así lo ha indicado el líder autonómico durante el acto institucional celebrado en Iniesta (Cuenca) con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, asegurando que "al margen de la batalla ideológica, que está demasiado prostituida, hay que ganar la batalla cultural y social".

"Es muy difícil que yo me crea que se está a favor de la igualdad entre hombres y mujeres cuando se establece esa distinción en función de la raza o se establece esa distinción en función de la procedencia o de la renta de la gente. Para ser serios hay que apostar en lote, indistintamente de la idea que se tenga en política", ha indicado.

Por ello, ha abogado por rechazar al que no quiera hablar del problema, ya que "si no se habla de los problemas y las soluciones, no se arreglan".

Page ha admitido que poner en marcha estrategias de igualdad es algo que necesita de "mucho tiempo y no se consigue de la noche a la mañana".

Además, se ha referido a la "batalla cultural que hay que dar a través de las redes de comunicación y la inteligencia artificial, donde los mensajes negativos y de odio van seis veces más rápido y tienen más audiencia".

"Esto nos tiene que hacer pensar, nos tiene que hacer reflexionar. Y seguramente eso nos va a enfrentar a un problema mayor, que es el retroceso que se puede dar en el concepto de igualdad", ha asegurado.

Por último, se ha mostrado "muy satisfecho" con las medidas y servicios que se prestan desde la región ante lo que parece "un problema que no va a acabar nunca".

"El fanatismo es incompatible con las soluciones e incompatible con la realidad. Frente a ello, las soluciones tienen que ser razonables, prácticas y realistas. Pero tienen que ser", ha expresado.

Respuesta "firme"

Precisamente, la consejera de Igualdad, Sara Simón, ha recordado a los partidos políticos, las instituciones y la sociedad en su conjunto que "no basta solamente con condenar cada asesinato machista o decir que la vida es así".

"Debemos aislar a los agresores pero también a quienes niegan la desigualdad estructural que sostiene esa violencia y que la justifica. Es fundamental que las víctimas alcen la voz para que podamos ayudarlas con toda la red que tenemos de recursos a vuestro servicio", ha expresado.

Y ha asegurado que el sistema público "funciona, protege y cuida a miles de mujeres en nuestra región".

Sara Simón, consejera de Igualdad. JCCM

Lucha contra el negacionismo

Por su parte, el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, ha agradecido la labor de todas las instituciones que trabajan día a día luchando contra la violencia machista, así como a los centros educativos, desde donde se transmiten conocimientos y valores.

"Si queremos transformar esta sociedad patriarcal en una sociedad más justa, necesitamos de ese elemento estructural y transformador que es la educación en los centros educativos. Las violencias machistas no son ni un invento ni una exageración, no son algo artificial", ha afirmado.

Por ello, ha abogado por luchar contra quienes niegan que exista el negacionismo y también quienes tratan de desprestigiar instrumentos como los centros de la mujer, las casas de acogida o las unidades de género de la Policía y de la Guardia Civil.

Por último, El alcalde de Iniesta, José Luis Merino Fajardo, ha recordado a las 47 mujeres asesinadas este año en el país para señalar que "no son cifras, sino vidas".

Reconocimientos

Durante el acto se han entregado 10 reconocimientos provinciales a centros educativos y empresas, entidades u otro tipo de asociaciones que destacan contribuciones en la lucha contra la violencia machista.

En la provincia de Albacete han sido reconocidos el IES 'Río Júcar', de Madrigueras (Albacete), y el Grupo Tecon. En Ciudad Real, el CEIP 'Santísimo Cristo de la Misericordia', de Miguelturra, y Formación Integral y Servicios Empresariales (FISE).

Foto de familia del acto por el 25-N. JCCM

El CRA 'Manchuela', que agrupa a los municipios de Villalpardo, Villarta y El Herrumblar, es el centro educativo premiado en Cuenca, junto a la Asociación para el Desarrollo Integral 'El Záncara'. En Guadalajara, el IES 'Profesor Domínguez Ortiz', de Azuqueca de Henares, y la Asociación Violencia Machista Cero, de El Casar.

El CEIP 'Andrés Arango', de Velada, ha sido el centro educativo seleccionado en Toledo donde, en el ámbito de las entidades, se ha reconocido al Colegio Oficial de Abogados de Toledo.