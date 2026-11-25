Una masa de aire polar trae el invierno de golpe a Castilla-La Mancha: este será el día más frío

La recta final del otoño meteorológico va a estar marcada por un importante cambio de tiempo. La circulación atmosférica ha favorecido la llegada de una masa de aire polar que ha provocado un descenso generalizado de las temperaturas, dejando un ambiente cada vez más invernal.

El frío llega acompañado de un nuevo episodio de precipitaciones, mientras que la nieve también hará acto de presencia en los principales sistemas montañosos.

La clave de este cambio de tiempo la encontramos en la configuración del chorro polar, cuya ondulación favorece el descuelgue de una vaguada hacia la península ibérica. Esta situación permite la advección de una masa de aire polar, procedente de latitudes más altas. Se trata de la primera irrupción de aire frío importante y persistente de la temporada.

La bajada de temperaturas arrancó este martes, pero ha sido este miércoles cuando se ha hecho más evidente, con frío durante las primeras horas de la mañana. Además, las temperaturas diurnas también experimentarán un descenso.

Sin embargo, el jueves podría ser la jornada más fría. Las mínimas podrían alcanzar valores negativos en provincias como Cuenca o Guadalajara y situarse apenas unos grados por encima de cero en numerosas localidades del interior peninsular.

Durante las horas centrales del día, las máximas también serán contenidas, especialmente en la mitad norte y en las zonas del interior.

Previsión del miércoles

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles en Castilla-La Mancha cielos nubosos o cubiertos, abriéndose grandes claros por la mañana en el oeste y sur y por la tarde también en el nordeste.

Se esperan precipitaciones débiles y dispersas que serán más probables y generalizadas en el noreste y que tenderán a cesar por la tarde. La cota de nieve estará en torno a 1600-1700 metros en los Sistemas Ibérico y Central, bajando hasta 1200-1300.

Las temperaturas máximas sufrirán pocos cambios en Toledo y en el oeste de Guadalajara y descenderán en el resto.

Además, el viento soplará de flojo a moderado, de componente oeste, con rachas muy fuertes en cumbres de Albacete.