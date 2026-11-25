La Junta da a la ministra Tolón hasta el 16 de diciembre para justificar el alquiler de la VPO que adquirió en 1998 en Toledo

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, tiene hasta el próximo 16 de diciembre para responder al requerimiento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sobre el alquiler de su vivienda de protección oficial (VPO) en Toledo, tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Tolón presentó un escrito poniéndose a disposición de la Administración regional, en concreto de la Consejería de Fomento, a través de su representante legal, a quien se remitió el requerimiento. La normativa establece un plazo de 15 días hábiles para contestar, que comienza a computarse desde el día siguiente a la notificación.

Según ha podido confirmar este periódico, la comunicación se realizó por vía electrónica al representante legal de la ministra y fue abierta el lunes 23 de noviembre. Es esa fecha la que determina el inicio del cómputo del plazo, cuyo vencimiento está fijado para el miércoles 16 de diciembre, una vez descontados los sábados, domingos y días festivos.

La fecha del 23 de noviembre tiene también relevancia por el momento en el que se produjo, justo una semana después de que saltase la polémica sobre el supuesto arrendamiento irregular de la VPO, mientras que el 16 de diciembre se cumplirá un año de los primeros movimientos de Pedro Sánchez para nombrar a la exalcaldesa ministra.

Tolón recibió una llamada del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el día en el que se conmemora la esperanza, el 18 de diciembre. La entonces delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha se encontraba en la Iglesia de San Gil frente a María Santísima de la Esperanza Macarena, que se encontraba en besamanos. Cuatro días después, Sánchez anunció su nombramiento.

Ahora, la ministra tendrá que aportar la información y las justificaciones que considere oportunas ante la Consejería de Fomento ya que se enfrenta a una infracción grave, y podría ser sancionada con multas de 3.001 a 15.000 euros, por el hecho de "no visar ante el órgano competente de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha los contratos de compraventa o de arrendamiento de las viviendas protegidas".

Tal y como confirmó la Consejería al conocerse la polémica, Tolón nunca obtuvo el visado obligatorio para el contrato de alquiler de su vivienda de protección oficial (VPO) en Toledo, un piso que ella misma ha reconocido que mantiene arrendado sin "ocultación" al menos desde el año 2012.

Altos cargos como inquilinos

Tal y como adelantó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Milagros Tolón alquiló su vivienda protegida, al menos, a un alto cargo del PSOE. La delegada provincial de Sanidad entre 2019 y 2023 en el Gobierno regional y, hoy, concejala de Mazarambroz, Rocío Rodríguez, residió en el inmueble.

Un día después de publicarse esta información, el Gobierno de Emiliano García-Page aseguró que la ministra había intentado alquilar la VPO apenas un año después de comprarla, un extremo que añade nuevos interrogantes sobre las condiciones en las que se produjo la operación.

Ahora, la Consejería de Fomento deberá estudiar la documentación que aporte la ministra en respuesta al requerimiento formulado. El 16 de diciembre, miércoles, es la fecha límite para que Tolón presente sus explicaciones ante la Administración autonómica.

Hasta el momento, la ministra no ha hecho pública la documentación sobre la autorización o el visado del contrato que le permitía, según mantiene, ya en 2008 alquilar la vivienda de protección oficial. Un documento que es clave para esclarecer las condiciones en las que ha mantenido en alquiler este piso de 84 metros cuadrados con garaje que adquirió en 1998.