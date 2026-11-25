Ciudad Real, pionera y referente en la lucha contra la violencia machista: así nació la primera Casa de Acogida de la región

Hace más de 40 años Castilla-La Mancha se convirtió en pionera tendiendo la mano y protegiendo a aquellas que un día sufrieron cómo el amor se transformaba en maltrato. Fue entre las calles de Ciudad Real donde se edificó en 1985 la primera Casa de Acogida para mujeres maltratadas.

En esta provincia, se solidificaron los inicios de un feminismo que llevaba lustros batallando por los derechos de las mujeres, y se asentaron las bases de una nueva era para la lucha contra el agresor.

Siendo la tercera Casa de Acogida en todo el territorio español, esta provincia manchega vio nacer a una institución que, gracias al impulso y la ayuda de la Asociación Democrática de Mujeres Manchegas, se convirtió en el refugio y en el salvavidas de aquellas que estaban en riesgo de vulnerabilidad.

Este organismo, que prestó sus servicios a las mujeres, extendió su amparo a los hijos de las víctimas. La Casa de Acogida practicó su ejercicio haciéndose eco de su nombre y acogió, en viviendas, a las familias que no podían regresar a su domicilio habitual por temor a lo que pudiera acontecer.

Dentro de la Institución ayudaban a madres e hijos a iniciar una vida independiente, suministrando apoyo, facilitando su recuperación y su posterior autonomía. Poco a poco se fue convirtiendo en un brazo social que daba respuesta a lo que antes, en la región, no se atendía.

Desde sus inicios, la ubicación de la Casa era anónima para prevenir que se originase cualquier peligro. Para acceder a las viviendas, se priorizaron los casos de mayor necesidad, incluyendo aquellos de violencia física como psicológica.

Entre los 'requisitos', la Casa establecía que las madres debían ocuparse de los niños, que la estancia era limitada y por lo tanto debían encontrar un trabajo en el menor tiempo posible, la obligatoriedad de mantener la higiene, el aseo y la presencia correcta, así como guardar las normas de convivencia elementales.

La capacidad de los inmuebles permitía que, en un principio, seis mujeres y sus hijos se establecieran en estos domicilios. Los menores que residían tenían hasta 14 años, aunque de manera excepcional, en algunas ocasiones llegaban hasta los 16 años. Además, en los registros contemporáneos, hablaban de que la Casa tenía la entrada abierta a cualquier hora y que todas las actividades que se realizaban en su interior eran gratuitas.

Cambio de titularidad

Después de más de 30 años, el Pleno de la Diputación de Ciudad Real disolvió en 2022 el organismo autónomo Casa de Acogida para Víctimas de la Violencia de Género para integrarse en el organigrama como un servicio público más.

Desde la institución provincial aseguraron que el proyecto, a partir del 1 de enero de 2023 —cuando se oficializó el cambio—, seguiría funcionando como hasta el momento, "por lo que las mujeres así como sus hijos e hijas que precisen ayuda y apoyo recibirán toda la atención y protección necesaria, como ha venido ocurriendo desde hace décadas".

También precisaron que la Casa se seguiría coordinando con el Instituto de la Mujer del Gobierno regional y que el cambio de titularidad tampoco afectaría a sus empleados, quienes pasaron a depender del Área de Atención a las Personas.

Asociación Democrática

La Asociación Democrática de Mujeres Manchegas, el movimiento feminista de Ciudad Real, nació a inicios de 1981 en un contexto histórico complejo debido a la inestabilidad política heredada de la crisis política y social que se estaba produciendo en ese momento.

Detrás de su fundación estuvo la convicción de decenas de mujeres jóvenes que reivindicaron y llevaron a la mesa unas demandas con el propósito de que se convirtieran en derechos, igualdad y soluciones frente a la realidad social que vivían y que les generaba problemas.

En una de sus investigaciones, el historiador Ángel Ramón del Valle, afirmó que las integrantes de la asociación llegaron a alquilar viviendas para acoger a las mujeres víctimas de maltrato y que, en alguna de esas búsquedas, se encontraron con caseros que pusieron trabas a alquilar sus propiedades para estos fines.

Concha Tolosa

El nombre de Concepción Tolosa Mínguez (1954, Alcázar de San Juan- 2021, Ciudad Real) resonó por cada rincón de la región como una de las pioneras del movimiento feminista en Castilla-La Mancha debido a su implicación en la lucha por los derechos de la mujer, por su participación en la creación de la Asociación Democrática de Mujeres Manchegas y por su presidencia en la Casa de Acogida de Mujeres Maltratadas de Ciudad Real.

Esta activista recorrió los pueblos de Ciudad Real y de las provincias de la región siendo el altavoz que explicó los cambios legislativos en esos años para con ellas, concienciando a las mujeres sobre los derechos que les pertenecían y denunciando la violencia oculta y silenciada a la que se enfrentaban.

Concha Tolosa Minguez. Diccionario Biográfico de Castilla-La Mancha

Criada en una familia acomodada, tradicional y conservadora, Tolosa recibió, desde su niñez, una educación exquisita que se vio alimentada por las labores de voluntariado social dentro de su colegio. A partir de aquellas experiencias, en ella germinó una conciencia social de rebelarse contra lo que consideraba injusto y a practicar de manera activa una lucha por la solidaridad y la justicia social.

Esta castellanomanchega vinculó su vida hacia todo aquello que abogaba por los valores feministas que ella misma ondeaba. De hecho, casi a mitad de la década de los 80 formó parte de la petición para crear un centro de información para la mujer en la provincia de Ciudad Real que respondiese al desconocimiento que tenían muchas ciudadanas sobre sus propios derechos.