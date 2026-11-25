La división política en torno a la violencia contra las mujeres se ha hecho patente en Castilla-La Mancha durante la conmemoración de este 25 de noviembre marcado por la celebración de las elecciones generales del próximo domingo. En algunos casos, como en Toledo, manifestaciones y actos se han solapado para pedir que no se olvide a las mujeres asesinadas ni se retroceda en derechos.

En Toledo, más de mil personas, incluida la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, han participado en una manifestación que ha discurrido entre el Paseo de la Vega y la plaza de Zocodover bajo el lema 'Por las que están, las que no están, las que peligran".

Los manifestantes han recordado a las mujeres que han sido asesinadas a manos de sus parejas y a los niños que también sufren este tipo de violencia con consignas como "No estamos todas, faltan las asesinadas"; "Quien ama no mata ni humilla ni maltrata" o "No es un caso aislado, se llama patriarcado".

Lourdes Madrid, miembro de la plataforma organizadora, ha señalado la importancia de que este tipo de actos no dejen de celebrarse para visibilizar "la pérdida de derechos" y ha advertido: "como sigamos así, vamos a retroceder" .



"Cuando se intenta invisibilizar a las mujeres es cuando esas mujeres quedan atrás y en la sombra", ha denunciado Madrid, quien ha pedido a las administraciones que ayuden a los hijos de las mujeres asesinadas, es "un deber social", ha dicho en unas declaraciones recogidas por Efe.

En esta manifestación también ha estado la delegada provincial de la Consejería de Igualdad, Nuria Cogolludo, que ha puntualizado que en las elecciones generales del próximo domingo los votantes tomarán una decisión determinante, ya que "están en juego todos los derechos de las mujeres".

"Estamos ante un momento muy importante para que nos manifestemos, para que pongamos pie en pared contra todas aquellas personas que niegan una violencia que nos está matando", ha apuntado.

Mientras, en el Corral de don Diego, la concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, ha presidido el acto institucional organizado por el Ayuntamiento.

Illescas ha agradecido la presencia de las entidades, colectivos y representantes de la sociedad toledana que se han sumado a este "acto de condena y repulsa", y ha subrayado que “hoy no es un día de protocolo, sino un día en el que todos debemos estar unidos contra la violencia machista”.

Por ello, ha vuelto a realizar un llamamiento a toda la sociedad para erradicar esta lacra y ha reclamado una condena “firme, unánime y sin titubeos” de todas las fuerzas políticas e instituciones, insistiendo en la necesidad de aunar esfuerzos y poner todos los medios necesarios para acabar con la violencia hacia las mujeres.

“La sociedad tiene que entender que son vidas, que no son cifras. Son mujeres asesinadas, familias destrozadas, hijos e hijas que han quedado huérfanos y madres que han sufrido lo indecible”, ha lamentado.

Otra ministra en Ciudad Real

En Ciudad Real, más de doscientas personas se han concentrado en un acto convocado por la Asamblea de Mujeres Feministas de Ciudad Real, entre ellas la ministra de Vivienda y Agenda Urbana y candidata del PSOE al Congreso de los Diputados, Isabel Rodríguez, quien ha explicado que los socialistas han querido acompañar tanto los actos institucionales celebrados durante la jornada como las iniciativas de los movimientos sociales y de mujeres.

Rodríguez ha defendido la necesidad de combatir a quienes niegan la existencia de la violencia machista y de seguir avanzando en los recursos destinados a proteger a las víctimas para evitar que "una más vuelva a morir", y ha considerado que las elecciones del domingo ofrecen una oportunidad para respaldar a las mujeres que sufren violencia y a las formaciones que trabajan para defenderlas y dotarlas de recursos.

"Siguen faltando recursos y queremos seguir avanzando en esa disposición de recursos para las mujeres víctimas de violencia de género", ha afirmado, antes de criticar los discursos negacionistas y a los partidos que los apoyan.

Albacete y Guadalajara

En Albacete, el acto convocado por la Coordinadora 8M ha reunido a más de un centenar de personas, entre ellos la concejala de Igualdad, Gala de la Calzada, o el diputado provincial del Área Social, José González.

En el manifiesto, al que ha dado lectura la periodista Cristina Castellanos, la Coordinadora ha mostrado la "rabia e indignación" por que sigan aumentando las víctimas de violencia machista.

Con velas y flores, se ha nombrado una a una a las víctimas de lo que va de año, con un especial recuerdo para Elena, vecina de la localidad albaceteña de Villarrobledo, asesinada la semana pasada.

En Guadalajara, Teresa Sánchez y Marivid Rodríguez, integrantes de la Red Feminista, han llamado a movilizarse “hoy más que nunca” cuando existen colectivos y partidos que niegan la existencia de la violencia machista y han insistido en que son más mujeres muertas que los datos oficiales, 91 han dicho, porque no siempre son parejas o exparejas, pero siempre son asesinadas por el hecho de ser mujeres.



“Lo decimos alto, tenemos que parar el fascismo y tenemos que parar a estos partidos que siguen ninguneando los derechos de las mujeres y que siguen negando esta violencia que sufrimos”, ha afirmado Rodríguez



Allí también ha estado la consejera de Igualdad, Sara Simón, quien ha insistido en que esta es una jornada para recordar a las mujeres asesinadas.



“Estas mujeres tenían una vida plena, muchas de ellas tenían familia, hijos e hijas y hubo un hombre que entendió que tenía el derecho de poder asesinarlas. Y esto desde luego que es algo contra lo que tenemos que combatir. ¿De qué estaríamos hablando en este país si cada día o cada semana se asesinase a un hombre? Estaríamos hablando de terrorismo, de una revolución social y, sin embargo y por desgracia, nos acostumbramos con demasiada facilidad a despertarnos cada mañana con un caso nuevo de violencia machista”, ha afirmado.

Cuenca

Por último, en Cuenca más de un centenar de personas se han concentrado para denunciar las agresiones sexuales a las mujeres, la trata y la pornografía, así como los vientres de alquiler que "desprotegen" a las mujeres.



El colectivo 'Comando violeta' ha denunciado que son 90 las mujeres asesinadas por violencia machista frente a las 48 que el Ministerio de Igualdad contabiliza y ha pedido "que se cuenten todos los feminicidios, no solo los de parejas o exparejas", ha dicho en el manifiesto que ha leído.



