Carmen Fúnez: "Otros cuatro años de Sánchez romperían la España de ciudadanos libres e iguales que nació en el 78"

"Cuatro años más de Pedro Sánchez supondrían romper el modelo de España que consagró la Constitución del 78: un país de ciudadanos libres e iguales". A cuatro días de las elecciones generales del 29-N, Carmen Fúnez (Almodóvar del Campo, 1975) plantea la cita con las urnas en términos casi existenciales.

La cabeza de lista del PP al Congreso por Ciudad Real y vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social huye de cualquier exceso de confianza y reclama concentrar el voto en torno a Alberto Núñez Feijóo. "No es una cuestión de siglas, sino de darle a los españoles el cambio que necesitan", afirma en esta entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, en la que evita el choque con Vox pero reivindica al PP como garantía de gestión.

Su discurso apunta también al electorado socialista desencantado, al que promete blindar las pensiones, la igualdad y el estado del bienestar. En ese pulso por el centro, Fúnez señala también el discreto papel de Emiliano García-Page en esta campaña y le deja un recado directo: "Al final, esto es una cuestión de coherencia, y cada uno tendrá que demostrar la suya".

La conversación desciende además a uno de los principales focos de preocupación hoy por hoy en la provincia: el caos ferroviario tras el accidente de Urda, que obliga a casi 4.000 usuarios del AVE de Ciudad Real y Puertollano a asumir desplazamientos diarios de hasta seis horas en autobús. Fúnez denuncia la "inacción" del Ministerio de Transportes —ahora bajo el mando de Carlos Cuerpo— y confronta con su rival socialista en la circunscripción, la ministra Isabel Rodríguez, a la que responsabiliza de que la vivienda sea hoy la primera preocupación del país.

Con más de dos décadas de trayectoria institucional —expresidenta de Nuevas Generaciones, exdiputada regional, senadora durante tres legislaturas y diputada nacional desde 2023—, la dirigente popular defiende un pacto nacional del agua dotado con 40.000 millones para modernizar los regadíos y fía el futuro de la región a un relevo en la Moncloa.

P. Desde el PP insisten en que estas son las elecciones más importantes de los últimos años, incluso las más determinantes de la democracia. ¿Se trata de una hipérbole propia de la campaña electoral o verdaderamente existen argumentos de peso para sostener esta afirmación?

R. Cuatro años más de Pedro Sánchez supondrían la ruptura de la España de ciudadanos libres e iguales tal y como la conocemos, la del 78. Ese es el mejor argumento para sostener que estas elecciones son las más importantes de la democracia.

No podemos permitir cuatro años más en donde tengamos un gobierno que no respete la separación de poderes, que ataque al sistema judicial cuando no comparte las resoluciones de los jueces, y que ataque a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado cuando están investigando casos de corrupción que le afectan a Pedro Sánchez, ya sea en el ámbito político, en el familiar o en el de Gobierno.

P. Feijóo, que se quedó a las puertas de la Moncloa en 2023, advierte de que no se puede dar por derrotado a Pedro Sánchez antes de votar el próximo domingo. ¿Hay riesgo de que el exceso de confianza del centroderecha, dando por hecho el cambio, pueda desmovilizar a los votantes del PP y de Vox?

R. Nosotros, que estamos todo el día en la calle reuniéndonos con asociaciones, con colectivos, saludando a gente, no hay ni un ápice de conformismo en esta campaña electoral, sino todo lo contrario. Todas las palabras que recibimos en la calle son palabras de ánimo y de decir: "Vamos a por todas hasta el próximo 29 de noviembre, porque no podemos fallar".

Eso se lo dicen responsables del partido, se lo dicen votantes del PP, se lo dice gente que nunca había votado al Partido Popular y que en esta ocasión, en esta campaña electoral, nos están diciendo: "Tenéis que ganar y por primera vez os voy a votar".

No hay ni un ápice de conformismo, sino exactamente todo lo contrario; hay ilusión, hay esperanza y hay ganas de terminar con esta etapa que ha sido tremendamente dura para todos los españoles.

"Que cada cual vote en libertad, pero que vote cambio"

P. En provincias con escasa asignación de escaños, como ocurre en las de Castilla-La Mancha, la división del voto de la derecha entre el Partido Popular y Vox podría facilitar que el PSOE conserve buena parte de su representación. ¿Qué mensaje le trasladaría usted a aquellos electores que aún dudan entre votar al PP o a Vox?

R. Que cada cual vote en libertad, pero que vote cambio. En estas elecciones estamos incluso por encima de planteamientos partidistas. No es una cuestión de siglas, sino de darle a los españoles el cambio que necesitan.

Sánchez ha sido un fraude en lo político, pero también ha sido una auténtica catástrofe en la gestión de servicios públicos. El Partido Popular garantiza el cambio necesario porque no solo saca a Sánchez de la Moncloa; el cambio necesario que se necesita desde el rigor y desde la gestión de los servicios públicos en nuestro país.

Vamos a coger las riendas de este país y vamos a poner a España a funcionar, para reconstruir esa nación que Sánchez ha dañado.

R. ¿Qué mensaje le trasladaría a un votante moderado del PSOE, actualmente decepcionado con Pedro Sánchez, que duda entre abstenerse o votar al Partido Popular por primera vez?

P. Hay algo que ha definido a Sánchez y al sanchismo durante toda esta legislatura, y ha sido que Sánchez se ha saltado todos los límites, todas las líneas rojas que se había puesto antes de las elecciones del 23 de julio. Ha demostrado que es capaz de lo que sea por conseguir seguir en el poder y de protegerse desde el poder. Alberto Núñez Feijóo es precisamente todo lo contrario.

Antes de llegar al Gobierno, ya pactando los gobiernos autonómicos con Vox, pusimos de manifiesto en un documento cuáles eran nuestras líneas rojas, y son absolutamente claras: son todas las que se recogen en la Constitución Española.

Vamos a seguir defendiendo las políticas de igualdad, la lucha contra la violencia machista y algo muy importante: tenemos que fortalecer la clase media española que está absolutamente empobrecida con la subida de precios y con la subida de impuestos. Hoy tenemos menos recursos económicos para poder tener un proyecto de vida.

P. Habrá quienes teman que, gobernando junto a Vox, los servicios públicos y los logros sociales puedan verse resentidos...

R. Hay muchos socialistas que no se identifican con el sanchismo, ni con el socialismo de Begoña Gómez, ni con el del fiscal general del Estado condenado, ni con el de Ábalos, ni con el de Koldo, ni con el de la fontanera. Hasta ahora el socialismo no era eso, pero Sánchez lo ha llevado ahí.

Con todo respeto a esos socialistas, les podemos garantizar que nuestras políticas van a ser de fortalecer el Estado de Derecho y de fortalecer el estado del bienestar, y eso está fuera de ningún tipo de lucha de siglas.

P. Si gobiernan el PP y Vox, ¿los pensionistas de Ciudad Real, de Castilla-La Mancha y de España pueden estar tranquilos?

R. El modelo de pensiones del PP es el de la seguridad y el de no utilizar el discurso del miedo para dirigirnos a las personas mayores, que son las que han construido nuestra democracia y a las que les debemos un respeto. Es terriblemente triste que un partido político como el Partido Socialista vuelva décadas después a utilizar el discurso del miedo, que ya estaba absolutamente erradicado.

Alberto Núñez Feijóo se ha comprometido, y él sí tiene palabra y va a cumplir, a que, cuando lleguemos al Gobierno de España, vamos a subir las pensiones con arreglo al IPC.

Vamos a trabajar por fortalecer nuestro sistema público de pensiones generando más empleo, incorporando más personas al mercado laboral y saliendo de la crisis de renta que viven los jóvenes españoles.

Una cosa es perfectamente compatible con la otra: garantizar la subida de pensiones y crear empleos saliendo de la crisis de renta que vive la juventud española, a la que le habíamos dicho que si se formaba, que si estudiaba, que si se preparaba, iba a mejorar sus condiciones laborales, y a la hora de la verdad, todo eso se ha convertido en frustración con la imposibilidad de tener un proyecto de vida y ni siquiera emanciparse.

"Uno de los mayores fraudes políticos que existe es aquello de «soy feminista porque soy socialista»"

P. Como vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular ¿qué medidas concretas proponen para facilitar la conciliación familiar y laboral? ¿De qué manera pretenden evitar que la maternidad y los cuidados familiares sigan suponiendo una penalización económica y profesional para las mujeres, impidiéndoles avanzar en sus carreras?

R. Uno de los mayores fraudes políticos que existe es aquello de "soy feminista porque soy socialista". El Gobierno de Sánchez ha recortado hasta en las pulseras antimaltrato y, con la ley del "solo sí es sí", puso en la calle a más de 130 violadores y pederastas.

Además, hay un dato terrible: el paro femenino en nuestro país es el doble que la media de la Unión Europea. Por eso es fundamental que pongamos en marcha políticas de conciliación real, no discursos. Los discursos suenan bien, pero discursos y leyes sin presupuesto se convierten en auténtica frustración.

Nuestro compromiso es abrir guarderías de cero a tres años que sean gratuitas, pero que estén financiadas: el 50 % lo pondrá el Gobierno de España y el otro 50 % lo pondrán las comunidades autónomas.

También tenemos el compromiso de que el Estado cotizará por aquellas mujeres y hombres que decidan reducir su jornada laboral o pedir una excedencia para cuidar a personas dependientes. Hay muchas mujeres que tienen una edad en que les ha tocado cuidar a sus hijos y también cuidar a sus padres ahora, y que se están pidiendo excedencia o están reduciendo la jornada laboral para poder seguir con esa cultura de los cuidados que hemos defendido siempre.

"En la España de Sánchez no se tienen los hijos que se quieren, sino solo los que se pueden"

La conciliación va de recursos para que una mujer o un hombre puedan elegir libremente su futuro. Mientras que esos recursos no existan y no se financien, o solo existan en las leyes y en el Boletín Oficial del Estado, España seguirá sufriendo una crisis de natalidad y siendo uno de los países del mundo con una natalidad más baja. Cuando a una familia o a una mujer española se les pregunta cuántos hijos les gustaría tener, la respuesta media es 2,4. Esa es la España de Sánchez: no se tienen los hijos que se quieren, sino solo los que se pueden.

P. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, es de Ciudad Real y el 29-N concurrirá como candidata por el PSOE en esta circunscripción. ¿Qué valoración hace de su gestión al frente del Ministerio? ¿Considera que ha estado a la altura de las necesidades de los españoles, y en particular de los ciudadrealeños, en materia de vivienda?

R. No seré yo la que se crea lo que dice el CIS, que sería una broma si no fuese por el presupuesto público que los españoles pagamos para que Tezanos juegue a intentar crear estados de ánimo y no a trasladar mensajes reales.

"Mientras que Isabel Rodríguez ha sido ministra, la vivienda ha pasado de ser la 16ª preocupación de los españoles a la primera"

Pero el propio CIS lo ha publicado: cuando Isabel Rodríguez asumió su responsabilidad como ministra, la vivienda ocupaba el puesto 16 de las preocupaciones que tienen los españoles, y después de su gestión ocupa la primera posición. Poco más hay que decir.

P. ¿Qué propone el Partido Popular para garantizar que los jóvenes y las familias puedan emanciparse y acceder a una vivienda asequible, acorde a sus salarios?

R. Partimos de dos planteamientos políticos fundamentales: cogobernanza y seguridad. En primer lugar, el Gobierno debe liderar respetando las competencias de comunidades autónomas y ayuntamientos en vivienda y suelo, abandonando la confrontación que han mantenido Sánchez y su ministra contra las administraciones gobernadas por el PP.

En segundo lugar, hay que aportar seguridad y confianza. En una región de pequeños propietarios como Castilla-La Mancha, donde muchos ahorraron para complementar su pensión con un alquiler, hay miles de viviendas cerradas por miedo a la ocupación. Frente a una ministra que no supo responder a Juan Bravo si desalojarían a los okupas en 48 horas, el Partido Popular sí asume ese compromiso para sacar vivienda al mercado y abaratar precios.

A partir de ahí, proponemos un plan integral, presupuestado y con calendario que incluye medidas concretas.

Construcción de un millón de viviendas: un compromiso de Feijóo que pasa por facilitar a los ayuntamientos la puesta a disposición de más suelo en pueblos y ciudades para bajar los precios y facilitar la compra, especialmente a los jóvenes.

Impulso al mundo rural: eliminar todos los impuestos para que los jóvenes puedan adquirir una vivienda en los pueblos, una medida que Feijóo ya aplicó en Galicia.

Facilidades de acceso: aprobar un aval del 100 % para los jóvenes y reducir el IVA al 4 %.

Las cosas no cambiarán de un día para otro, pero tenemos claras las medidas y estoy convencida de que van a funcionar.

P. La autovía Toledo-Ciudad Real es una infraestructura pendiente desde hace décadas, muy necesaria y esperada. ¿Se comprometen a impulsar este proyecto si Feijóo llega a la Moncloa?

R. Feijóo ha ratificado en muchas ocasiones que lo primero que tenemos que hacer es una auditoría cuando lleguemos al gobierno, que va a ser fundamental para saber cómo intervenir tanto en la red ferroviaria como en la red viaria. A partir de ahí, afrontaremos algunos retos y objetivos que llevan más de una década pendientes.

Una de esas autovías es, sin ninguna duda, la de Ciudad Real-Toledo, porque no tiene ningún sentido que dos capitales de provincia como estas sigan conectadas únicamente por una carretera convencional pese al flujo de tráfico que tienen en este momento.

P. Más de 3.000 ciudadanos de Ciudad Real, de Puertollano y de toda la provincia se han visto afectados por la interrupción de la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía tras el accidente de Urda. Usted se ha reunido con ellos para escuchar sus demandas, porque consideran que el servicio alternativo de autobuses es insuficiente y que sus puestos de trabajo en la capital corren peligro. ¿El Gobierno de Sánchez ha escuchado las reivindicaciones y está actuando en consecuencia?

R. Esa imagen define el olvido total al que Pedro Sánchez ha sometido a la provincia de Ciudad Real durante todo su mandato. Se puede entender que el accidente de Urda obligara a cerrar la línea de alta velocidad con Madrid y que su reconstrucción dependa de resoluciones judiciales, pero nadie ha explicado por qué nos han desconectado también de Córdoba, Sevilla y el resto de Andalucía.

Es inaudito que casi 4.000 usuarios diarios del AVE tengan como única alternativa tres horas de ida y tres de vuelta en autobús —con personas que pasan siete horas en carretera para ir a trabajar—, mientras el Gobierno no aporta soluciones, no contacta con la plataforma de usuarios ni da una fecha de reapertura.

Desde el 2 de noviembre, el PP reclama un plan específico de movilidad de urgencia que incluya una medida de teletrabajo para proteger a los trabajadores, flexibilización horaria y compensaciones económicas por el aumento de gastos. Los afectados sufren ansiedad, están cogiendo bajas o pidiendo vacaciones para no perder su empleo en Madrid. Además, un informe de la Universidad de Castilla-La Mancha advierte que uno de cada tres se plantea mudarse a Madrid —algo terrible para la provincia— y que muchos asumen un sobrecoste de 100 euros a la semana, sin que el Ejecutivo haya respondido.

Si de algo ha abusado este Gobierno en esta legislatura es de los reales decretos, pensados precisamente para situaciones de emergencia. Ninguna urgencia los ha justificado más que la que viven los usuarios de la alta velocidad en Ciudad Real y Puertollano, pero lo único que hemos recibido han sido los tuits del ministro.

"Carlos Cuerpo tampoco ha tenido ni una sola palabra, ni una llamada, ni una propuesta para los usuarios del AVE en Ciudad Real y Puertollano"

P. Tras la dimisión del anterior ministro, Óscar Puente, y el nombramiento del vicepresidente Carlos Cuerpo al frente del Ministerio de Transportes, ¿ha mejorado la interlocución?

R. El nuevo ministro tampoco ha tenido ni una sola palabra, ni una llamada, ni una propuesta. Lo que nos han comentado los usuarios en las reuniones y los contactos permanentes que tenemos desde el PP con ellos es que nadie del Ministerio se ha puesto en contacto con ellos.

No sabemos nada de un real decreto que venga a solucionar esa terrible situación, como llevamos reivindicando desde el 2 de noviembre con tres medidas concretas: permitir la flexibilidad laboral, permitir el teletrabajo y un fondo de compensación económica por el aumento del precio de los desplazamientos.

Carmen Fúnez también es vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP. PP

P. Ciudad Real es una provincia con un enorme peso agrícola y ganadero, donde el agua es sinónimo no solo de vida, sino de economía y de progreso. Feijóo ha anunciado que impulsará un pacto nacional del agua si se convierte en presidente. ¿Cuáles considera que son las infraestructuras hídricas imprescindibles para que los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha y de Ciudad Real cuenten con el agua que necesitan?

R. Lo primero que vamos a hacer es tomarnos el agua en serio, no como un elemento de confrontación, sino de cohesión. El gran problema en Castilla-La Mancha y en el resto de España ha sido no sentarnos todos en una mesa a negociar y repartir un recurso limitado, pero imprescindible para la competitividad agraria. Solo en Ciudad Real hay más de 30.000 explotaciones que necesitan agua, al igual que en Albacete, Toledo, Cuenca o Guadalajara. El futuro del campo pasa por el agua, y así lo ha entendido Feijóo.

Por eso plantea un pacto nacional del agua, que consiste en sentar a las administraciones públicas y a los agentes implicados para consensuar el uso más adecuado de este recurso.

Queremos hacerlo con rigor, porque esta legislatura ha demostrado que publicar medidas en el BOE no garantiza que lleguen a quienes las necesitan. Rigor significa contar con un presupuesto —calculado en unos 40.000 millones de euros— para modernizar los regadíos. Con ese consenso y esa financiación daremos tranquilidad a los agricultores para que puedan seguir invirtiendo con la seguridad de que tendrán agua.

También hay que apostar por el estudio de las aguas subterráneas, fundamentales en nuestra región y especialmente en Ciudad Real. En toda esta legislatura, la única administración pública que ha realizado un estudio y una auditoría sobre su situación en la provincia ha sido la Diputación, y esos recursos hídricos también deben tenerse en cuenta y aprovecharse.

P. ¿Cómo valora la escasa participación en esta campaña de Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha y secretario general de los socialistas en la región?

R. Quien sí está participando de forma mucho más activa en esta campaña electoral es el expresidente Felipe González, que ha definido fenomenal el papel de otro socialista castellanomanchego: la de José Bono está sido una actuación claramente "pro bono" pidiendo el voto para Pedro Sánchez.

P. Yo le preguntaba por Page, el barón socialista más crítico con Pedro Sánchez. ¿Cree que votará a su propio partido este 29-N o que, como Felipe González, se abstendrá?

R. El voto es secreto, pero se da por hecho que, cuando eres dirigente de un partido, votas a tu propia formación.

El problema surge cuando has criticado de forma constante la mayoría de las medidas de ese Gobierno. No es muy coherente rechazar el modelo de financiación autonómica de Sánchez y pedir ahora el voto para un Gobierno que atenderá las exigencias del independentismo en lugar de las necesidades de nuestra sanidad o nuestro sistema de dependencia en Castilla-La Mancha.

Al final, esto es una cuestión de coherencia, y cada uno tendrá que demostrar la suya.

P. ¿Cree que muchos castellanomanchegos coinciden con Felipe González cuando insinúa que la postura de Bono responde a un interés económico?

R. Lo que creo es que la mayoría de los socialistas castellanomanchegos coinciden con Felipe González en que lo que entendíamos como el Partido Socialista dejó de serlo hace mucho tiempo, cuando se convirtió en el partido sanchista, cuando dejó de servir a sus principios y a los españoles para ponerse al servicio del interés particular de Sánchez y de su mujer.

En la calle, mucha gente me traslada que quizá no nos votarán a nosotros, pero que se abstendrán o votarán en blanco porque no se identifican con ese partido: el de Koldo, el de Ábalos, el de contratar con dinero público a mujeres prostituidas o a los Rochos para amedrentar a una juez, el de la mujer del presidente convirtiendo Moncloa en un centro de networking, el del fiscal general condenado o el de un Gobierno que lleva una legislatura sin presentar unos Presupuestos Generales del Estado que garanticen la viabilidad de los servicios públicos.

"Entiendo a los trabajadores y votantes de izquierdas que se sienten defraudados con el PSOE y se replantean su voto"

Entiendo perfectamente a tantos trabajadores y votantes de izquierdas que se sienten defraudados y se replantean su voto. Están ahogados a impuestos y no reciben los servicios que necesitan. Por ejemplo, una familia joven y trabajadora que no logra una plaza pública de guardería para sus hijos mientras ve cómo otros sí acceden a ella.

P. El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, afirma que la llegada de Feijóo a la Moncloa impulsará irremediablemente el cambio de signo político al frente de la Junta de Comunidades tras las elecciones autonómicas de mayo. ¿Coincide en ese análisis?

R. A quien verdaderamente Feijóo va a beneficiar va a ser a todos los castellanomanchegos. Especialmente a las familias a las que les vamos a bajar impuestos, a las que vamos a trabajar con ellas para que tengan más poder adquisitivo y puedan tener un proyecto de vida; a los jóvenes a los que les vamos a facilitar el acceso a la vivienda. Vamos a fortalecer por la vía de la financiación autonómica los recursos destinados a la sanidad, al Sistema Nacional de Salud.

Lo decía al principio de esta entrevista: no estamos pensando en las siglas del PP, estamos pensando en España, y pensar en España es pensar en los castellanomanchegos y en mejorar sus condiciones de vida. El cambio mayor será en la vida de los castellanomanchegos.