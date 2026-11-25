Bono responde a las noticias sobre su fortuna: "Solo tengo que dar cuentas a Hacienda y a quien me dé la gana"

José Bono ha pasado al ataque para responder a las informaciones sobre su patrimonio y sus actividades empresariales. En una entrevista concedida este miércoles al programa Espejo Público, de Antena 3, el expresidente de Castilla-La Mancha, exministro de Defensa y expresidente del Congreso se ha reivindicado como un "ciudadano particular" sin obligación de rendir cuentas públicas sobre sus bienes.

"Solo tengo que dar cuentas a Hacienda, a mis hijos y a quien me dé la gana", ha zanjado ante Susanna Griso.

A lo largo de la intervención, Bono ha negado de plano poseer cuentas millonarias en República Dominicana o propiedades en Marrakech, se ha presentado como víctima de una persecución mediática interesada por su apoyo a Pedro Sánchez y ha replicado a las críticas de Felipe González advirtiendo de que no piensa arrodillarse ante él.

Sobre su fortuna

El exdirigente socialista ha retado a quienes le atribuyen dinero e inmuebles en el extranjero a probar sus acusaciones, ofreciendo incluso cederlos si se demuestra su existencia.

"La última desvergüenza es que Bono tiene cinco cuentas corrientes en la República Dominicana, en el Banco Caribe y el Banco Santa Cruz, con 7,5 millones de dólares. Pues le digo lo mismo: que lo demuestren y se los llevan si los tengo o los he tenido", ha afirmado con rotundidad.

Con la misma contundencia se ha dirigido a una contertulia por sus supuestas propiedades en Marruecos: "Si es capaz esa señora de demostrar que yo tengo en Marrakech algo, se lo regalo. Ahora bien, si es mentira, debería tener la decencia de reconocerlo. Que se den cuenta de que no se puede difamar".

Además, ha negado tener sociedades offshore en el país caribeño o haberse alojado gratis durante un mes en el consulado español de Tánger usando un coche oficial: "Yo en el consulado no he dado ni una cabezada".

Dispuesto a rendir cuentas

Pese a insistir en que no está obligado a exhibir sus finanzas, se ha mostrado dispuesto a hacerlo frente a sus detractores. "Si alguien se quiere poner al nivel de atacarme y de injuriarme, debería venir con su declaración de bienes, con su IRPF, con su patrimonio, que yo estoy dispuesto a dárselo sin estar obligado", ha desafiado.

Según ha defendido, su situación fiscal está "bien detallada y bien declarada", avalada por tres inspecciones de la Agencia Tributaria, una de ellas aún abierta: "En una, cero a devolver; en la otra, cero a devolver; y en la otra estamos, que va a salir cero a devolver".

"Bandoleros de la información"

Bono ha enmarcado esta ofensiva informativa en una supuesta campaña dirigida contra él por respaldar a Pedro Sánchez ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Según ha relatado, hace mes y medio un compañero de partido ya le avisó de lo que ocurriría si no se enfrentaba al presidente del Gobierno: "Si tú atacas a Pedro Sánchez, se acabarían los ataques contra ti de la pseudoprensa y de los pseudoperiodistas".

El expresidente autonómico ha cargado duramente contra quienes, a su juicio, cobran por difamar, diferenciándolos de los periodistas honestos. "Estos bandoleros de la información, sobrecogedores —no porque sobrecogen, sino porque cogen sobres—, son unos desvergonzados que a mí no me asustan", ha sentenciado, antes de lanzar un llamamiento al sector: "Tenéis que separaros de los sinvergüenzas, porque eso no es bueno para este gremio".

También ha replicado al vicesecretario del PP Jaime de los Santos, quien sugirió que su defensa de Sánchez respondía a un pago de favores o a una búsqueda de protección ante las investigaciones sobre su patrimonio. Bono ha rechazado ambas hipótesis y ha reivindicado su "nivel de honorabilidad, de transparencia y de decencia".

Sin arrodillarse ante González

La entrevista ha abordado también su choque con Felipe González, después de que el expresidente anunciara su voto en blanco mientras Sánchez sea el candidato socialista y respondiera con ironía al llamamiento de Bono asegurando que este siempre actúa "pro bono", en alusión a un posible interés económico.

Bono ha asegurado que no busca enfrentarse a González, por quien siente "todo mi respeto; yo les diría que hasta mi veneración", pero ha mantenido intacto el mensaje que le lanzó en un mitin en Alcázar de San Juan: "No seas tonto, vota con los tuyos".

Ante la pulla del expresidente, ha combinado humor y firmeza: "Felipe, como él mismo dice, es un jarrón chino que todos respetamos; yo, desde luego, le respeto y le quiero. Tampoco me voy a poner de rodillas porque le quiera mucho".

Por último, ha defendido la disciplina de voto socialista y su respaldo a Sánchez pese a las diferencias: "Tengo discrepancias con él como las tengo con mis hijos, pero no salgo a la calle ni a insultarle ni a decirle que es un mentiroso".