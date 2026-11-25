Los 'ángeles de la guarda' de las víctimas de violencia machista en Toledo: "Somos su apoyo sea la hora que sea, no solo policías"

"Cuando una víctima nos necesita, estamos ahí, sea la hora que sea". Así trabajan Encarna, Carmona y Francisco Hernández, subinspector y jefe de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en Toledo, especializada en atender y proteger a las víctimas de violencia de género. Su labor no acaba con la denuncia: están pendientes de cada mujer las 24 horas del día, "si es necesario".

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, su trabajo permite conocer qué ocurre después de que una víctima da el paso de acudir a una comisaría. "Denunciar es solo el principio de un proceso en el que la protección, el acompañamiento y la vigilancia policial pueden prolongarse durante mucho tiempo", explica la unidad a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Con el tiempo, esa comunicación acaba convirtiéndose en una relación muy cercana. Muchas víctimas conocen a los agentes por sus nombres y recurren directamente a ellos para contarles sus preocupaciones, preguntarles cómo actuar o advertirles de algo que ha ocurrido.

Despacho Jefatura UFAM Toledo. Ángela Pulido Díaz

No siempre llaman para denunciar un nuevo episodio de violencia. A veces trasladan un comportamiento del agresor, una información que les ha llegado a través de alguien de su entorno o un problema relacionado con las visitas a los hijos.

Son detalles que, por sí solos, quizá no constituyan un delito, pero que pueden ayudar a los policías a conocer cómo evoluciona la situación y si ha cambiado el riesgo al que está expuesta la mujer.

La dimensión de esa responsabilidad se refleja en las cifras. Castilla-La Mancha ronda los 6.000 casos activos en el sistema VioGén y la provincia de Toledo se situaba en torno a los 2.100, según los datos del Ministerio del Interior correspondientes al mes de octubre.

Entrevista con diferentes componentes de UFAM Toledo. Ángela Pulido Díaz

La UFAM de Toledo tenía entonces unos 159 casos activos bajo seguimiento. Parte de la atención se comparte con la Policía Local, que asume aproximadamente el 40 % de los casos compartidos, frente al 60 % que corresponde a la Policía Nacional. Ambos cuerpos colaboran desde hace cerca de un año.

La intervención comienza cuando una mujer acude a denunciar. Los agentes recogen su declaración, elaboran el atestado e incorporan al sistema VioGén la información sobre la víctima, el presunto agresor, los hechos y los posibles antecedentes. Con esos datos realizan una valoración del riesgo que puede establecer cuatro niveles: bajo, medio, alto o extremo.

Esa clasificación no se queda en un expediente. Sirve para determinar qué medidas de protección necesita cada mujer y con qué intensidad debe realizarse el seguimiento. "Según el nivel de riesgo, se establecen unas medidas", explican. La valoración, además, puede cambiar si aparecen nuevas circunstancias, por lo que los agentes deben permanecer atentos a cualquier información que aconseje revisar la situación.

"Un contacto personal"

Desde el primer contacto, la víctima recibe un plan de seguridad adaptado a sus circunstancias. Los policías le explican cómo actuar si se encuentra en peligro, qué teléfonos tiene a su disposición y a qué recursos puede acudir, entre ellos los Centros de la Mujer y los servicios de atención psicológica. También le facilitan un número directo para que pueda comunicar cualquier incidencia.

"Nuestro contacto es más personal, más cercano, a través de un teléfono móvil", cuentan. Las llamadas y los mensajes de WhatsApp permiten mantener una comunicación que va más allá de las comparecencias en comisaría. Eso no significa que ese teléfono sustituya a los servicios de emergencia: ante un peligro inmediato, "la vía para pedir ayuda sigue siendo el 091 o el 112".

UFAM Toledo. Ángela Pulido Díaz

La protección también se traduce en acompañamientos. Los agentes acuden con las mujeres al juzgado y permanecen con ellas durante los trámites. En determinadas circunstancias, cuando existe una decisión judicial para que el investigado abandone el domicilio, también pueden acompañarlo para recoger sus pertenencias y salir de la vivienda.

Agente Carmona durante la entrevista. Ángela Pulido Díaz

Después llegan las comprobaciones. Los policías mantienen contactos periódicos con las víctimas y realizan controles para asegurarse de que el hombre respeta las medidas acordadas. En función de cada caso, pueden efectuar vigilancias aleatorias en lugares que frecuenta la mujer, como los alrededores del colegio de sus hijos. También hablan con los denunciados para recordarles que no pueden acercarse ni comunicarse con ellas cuando existe una prohibición judicial.

El ciclo de la violencia

Una de las situaciones más difíciles aparece cuando una víctima retoma la relación con su pareja después de haber obtenido una orden de protección. Para entender por qué sucede, los agentes explican que es importante conocer los ciclos de la violencia de género.

En algunas relaciones, después de un episodio de agresión llega una etapa de aparente reconciliación. Es la conocida como "luna de miel": el agresor puede mostrarse arrepentido, pedir perdón, prometer que no volverá a ocurrir y hacer creer a la mujer que ha cambiado. La tensión parece desaparecer y la víctima puede recuperar la esperanza de que la relación vuelva a funcionar.

"Aunque sea la otra parte la que te incita o la que también está de acuerdo en que se junten, el que comete el delito es el que tiene la orden de alejamiento", advierten. Por eso, una parte de su trabajo consiste en explicar al hombre que tiene impuesta la medida que sigue obligado a cumplirla, aunque la mujer también quiera retomar el contacto.

Carteles que cuelgan del despacho de la UFAM Toledo. Ángela Pulido Díaz

También hay víctimas que dejan de responder a las llamadas, cambian de número o intentan evitar el seguimiento policial. Cuando sucede, los agentes buscan distintas vías para localizarlas y comprobar que se encuentran bien. "Tenemos que hacer por todos los medios localizarla para asegurarnos de que se encuentra bien y que no está con él", explican.

Algunas mujeres consideran que el agresor ha cambiado o que el peligro ha desaparecido. Otras simplemente no quieren mantener el contacto con la Policía. Los agentes reconocen que no siempre es fácil conseguirlo, pero insisten en que deben intentar mantener esa comunicación sin juzgar las decisiones de las víctimas.

Trabajo que se llevan a casa

Entre las situaciones que recuerdan está la de una mujer que disponía de un dispositivo telemático de protección, pero que lo dejaba en su domicilio cuando se encontraba con el agresor en un hotel. Como el aparato permanecía en casa, no se activaba la alerta por aproximación. Los agentes llegaron a acreditar cuatro encuentros entre ambos.

El caso les generó frustración por el riesgo al que podía estar expuesta la mujer y porque el dispositivo no estaba cumpliendo la función para la que se había establecido. Sin embargo, también refleja los límites de su intervención. "Hay que entender que estamos dentro de una relación sentimental y contra los sentimientos no podemos hacer nada", explican.

La atención permanente también tiene un coste para quienes la prestan. "No te desconectas", reconocen. El teléfono continúa con ellos cuando llegan a casa, durante sus actividades personales e incluso en vacaciones. Admiten que tienen "poca desconexión digital", porque saben que una llamada puede llegar en cualquier momento y que detrás puede haber una mujer que necesita ayuda.

Encarna, Carmona y Francisco saben que no pueden evitar todas las reconciliaciones ni conseguir que todas las mujeres mantengan el contacto con la Policía. Pero sí pueden escuchar, acompañar, explicar los riesgos, comprobar que se cumplen las medidas judiciales y tratar de localizar a quien deja de responder.