Detalle de una papeleta de votación para las elecciones en Braille. ONCE

Un total de 111 personas ciegas o con discapacidad visual de Castilla-La Mancha podrán ejercer su derecho al voto de forma autónoma y secreta en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre gracias al kit de voto accesible de la ONCE.

La cifra forma parte de las 3.554 personas que han solicitado este sistema en toda España, un número que triplica las peticiones registradas hace cuatro años, según ha informado la organización en una nota de prensa.

Una de las principales novedades de esta convocatoria es que, por primera vez, los electores han podido solicitar el paquete de voto accesible para recibirlo directamente en su domicilio, facilitando así el acceso a este sistema sin necesidad de desplazarse para recogerlo.

El kit incluye las papeletas electorales y los sobres de votación habituales, iguales a los que utiliza el resto de la ciudadanía, acompañados de documentación en braille para identificar cada candidatura y unas instrucciones que explican cómo utilizarlo.

De esta manera, las personas con discapacidad visual que conocen el sistema braille pueden identificar las distintas opciones electorales, preparar su voto e introducirlo en el sobre sin necesidad de asistencia, preservando así el secreto del sufragio.

Autonomía y privacidad

El sistema de voto accesible mediante braille está disponible para las elecciones generales, europeas y autonómicas. Sin embargo, no puede utilizarse en los comicios municipales debido al elevado número de partidos y candidatos y a los plazos necesarios para cerrar las listas electorales.

Para poder solicitar este mecanismo es necesario saber utilizar el sistema braille y tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, o bien ser afiliado a la ONCE.

La organización trabaja además en nuevos modelos de voto accesible basados en la tecnología, con el objetivo de seguir facilitando que las personas ciegas o con discapacidad visual puedan participar en los procesos electorales con las mismas garantías de autonomía y privacidad que el resto de los votantes.