El Gobierno destina más de 16 millones a rehabilitar el firme de la A-42 entre Toledo y Olías del Rey

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la licitación del contrato de obras de rehabilitación estructural de firme en unos 17 kilómetros de la autovía A-42, entre Olías del Rey y Toledo por un valor estimado de 16,2 millones de euros.

La actuación se desarrollará entre los kilómetros 60 y 77,47 para rehabilitar el firme, que se ha deteriorado por los efectos de los episodios meteorológicos y la acción del elevado tráfico pesado persistente.

Además, se mejorará la seguridad vial y el confort de circulación, además de prolongar la vida útil de la infraestructura.

Rehabilitación

La rehabilitación prevista consistirá en el fresado del firme de los carriles del tronco en un espesor variable según el grado de deterioro existente, y su reposición con mezcla bituminosa.

Después, se efectuará el recrecido del firme de las calzadas en un espesor de 3 cm con mezcla bituminosa de tipo discontinuo. También se aplicará a los arcenes.

En los ramales de enlace y vías de servicio se realizará el fresado y reposición en espesores de 5 cm y 10 cm, respectivamente.

Por último, en los tableros de estructuras se realizará el fresado y reposición en un espesor de 3 cm, salvo aquellos en los que se impermeabilice el tablero. En ellos se fresará y repondrá la totalidad del espesor existente.

N-320

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha autorizado la licitación del contrato de obras de rehabilitación estructural de firme a lo largo de unos 61,8 kilómetros de la carretera N-320 en la provincia de Guadalajara por casi 18 millones.

Los trabajos se desarrollarán entre los kilómetros 219 y 298, para llevar a cabo la rehabilitación superficial y estructural del firme de la carretera a su paso por Sacedón, Auñón, Berninches, Fuentelencina, Peñalver, Tendilla, Fuentelviejo, Armuña de Tajuña, Horche, Guadalajara y Cabanillas del Campo.