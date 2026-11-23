Estado que presenta en algunas zonas el canal del trasvase. CHT

El trasvase Tajo-Segura vuelve a llevar agua tras dos meses de averías: arranca de nuevo con el grifo limitado a 8 m³/s

El trasvase Tajo-Segura vuelve a llevar agua tras dos meses de averías en diferentes puntos de Castilla-La Mancha, aunque la reapertura está lejos de equivaler a una vuelta a la normalidad, ya que el canal arranca con un caudal de apenas 8 metros cúbicos por segundo.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha anunciado en una nota de prensa que las reparaciones en la zona más próxima a La Bujeda, en la provincia de Guadalajara, han finalizado con éxito, lo que permite restablecer la circulación de agua tras el cierre temporal del canal.

No obstante, la propia Administración reconoce que el funcionamiento y los volúmenes que podrán derivarse dependerán de la seguridad operativa y del avance de las intervenciones que todavía se ejecutan en la conducción.

El objetivo inmediato, según el departamento ministerial, no es recuperar el ritmo habitual del trasvase, sino comprobar cómo responde el canal después de las reparaciones.

Asimismo, los equipos de mantenimiento de la CHT mantendrán una supervisión continua sobre el terreno para evaluar su estado y adaptar la operativa a las capacidades que garantice la infraestructura en cada momento.

Dos roturas en un mes

El pasado 15 de septiembre se detectó una importante rotura en el término municipal de Liétor (Albacete), en el tramo dos del acueducto. Los daños obligaron a interrumpir el trasvase y a vaciar el canal para poder inspeccionar la infraestructura.

La primera evaluación de la CHT apuntó a daños graves, con el colapso de paños de la solera y de los taludes, además de alteraciones en el terreno sobre el que se asienta la conducción.

La situación se complicó apenas trece días después. El 28 de septiembre trascendió una segunda rotura, esta vez en Almonacid de Zorita (Guadalajara), en el tramo de Riánsares, correspondiente al tramo uno del acueducto.

La aparición de nuevos desperfectos evidenció que las dificultades no se limitaban a un punto concreto del canal. Las inspecciones técnicas detectaron hundimientos de paños de hormigón y oquedades en el terreno, mientras que la CHT relacionó el deterioro con los episodios de lluvias torrenciales registrados durante los dos últimos años hidrológicos.

Trasvases aprobados

Mientras el agua no podía circular por el acueducto, la actividad administrativa del trasvase continuó. El pasado 26 de octubre, la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura aprobó una nueva derivación de 27 hectómetros cúbicos, pese a que las averías mantenían inutilizada la infraestructura.

Una decisión que puso de manifiesto la diferencia entre la aprobación de los volúmenes de agua y la capacidad material de transportarlos. El Gobierno de Castilla-La Mancha expresó entonces su sorpresa y preocupación por que se siguieran autorizando nuevas derivaciones cuando el canal permanecía cerrado.