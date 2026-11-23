El PSOE carga contra Paco Núñez por sus "tontás" sobre el agua del Tajo: "Son una auténtica barbaridad"

El PSOE de Castilla-La Mancha ha elevado este lunes la presión política sobre el presidente regional del PP, Paco Núñez, a cuenta del debate sobre el agua del río Tajo y el trasvase al Levante.

El secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos y candidato número dos al Congreso por Toledo, Sergio Gutiérrez, ha acusado al líder popular de recurrir a "bulos y ocurrencias" cuando el jueves se refirió al embalse portugués de Alqueva.

Así, desde Talavera de la Reina, Gutiérrez ha cuestionado a Núñez tras asegurar, según los socialistas, que Portugal había construido el embalse de Alqueva, de 170.000 hectómetros cúbicos, con agua de los españoles.

El dirigente socialista ha calificado estas declaraciones de "auténtica barbaridad" y ha puesto en duda las dimensiones atribuidas a la infraestructura. Según sus cálculos, el embalse ocuparía el 20 % del territorio portugués y tendría una capacidad 40 veces superior a los 4.000 hectómetros cúbicos que, según ha indicado, tiene el embalse al que hacía referencia.

Gutiérrez ha ido más allá en sus críticas y ha asegurado que la cifra mencionada por Núñez equivaldría a 100 veces la capacidad conjunta de Entrepeñas y Buendía. "El embalse que dice Paco Núñez que han construido en Portugal con el agua de los españoles, además de ser una 'tontá' en términos de legislación internacional, supondría el 20 % del total de Portugal", ha afirmado.

Hoy hablamos de agua en Talavera. Y denunciaré una nueva “tontá” de @paconunez_ que ha llevado el bulo, al siguiente nivel. El otro día Núñez dijo en un acto que “con el agua de los españoles los portugueses habían hecho un pantano de 170.000 hm3”. Ese pantano (100 veces más grande que Buendía) ocuparía el 20% de Portugal con una profundidad media de 15 metros. Núñez obvia además, que la parte portuguesa de los ríos de la península está protegida y regulada por leyes internacionales. Y que los ríos deben acabar en el mar, no en Murcia. En realidad el embalse al que se refiere tiene una capacidad de 4.000hm3 (40 veces menos) — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) November 23, 2026

Posición común sobre el Tajo

El secretario de Organización del PSOE regional también ha acusado a Núñez de "no estar a la altura" de las reivindicaciones de Castilla-La Mancha en materia hídrica y ha cuestionado su estrategia política.

"Nunca antes hemos tenido a un líder político tan poco preparado, tan cobarde para defender los intereses de Castilla-La Mancha y basando en el bulo y en la ocurrencia su estrategia política", ha manifestado.

En este sentido, Gutiérrez ha instado al presidente regional del PP a dejar a un lado sus críticas y sumarse a los socialistas castellanomanchegos para defender que las sentencias del Tribunal Supremo se cumplan.

"En vez de decir ocurrencias y bulos, que se ponga del lado de los socialistas de Castilla-La Mancha para que nadie en España dude de que las sentencias del Tribunal Supremo se tienen que cumplir", ha concluido.