Núñez acusa al PSOE de "gastar dinero público en prostitutas" mientras se deterioraba la línea de tren Madrid - Sevilla

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha lamentado el deterioro de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, marcada por los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz. Y ha vinculado la situación con los escándalos de corrupción y las polémicas relacionadas con la prostitución que han salpicado al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García.

Así lo ha expresado durante un acto de campaña celebrado en Ciudad Real, junto al alcalde de la capital, Francisco Cañizares, y el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde.

Núñez ha acusado al presidente del Gobierno y candidato a la reelección Pedro Sánchez de "haber utilizado dinero público para colocar a prostitutas en empresas públicas vinculadas a Adif y Renfe, mientras se deterioraba una infraestructura fundamental para la provincia de Ciudad Real".

"Se han gastado nuestro dinero en prostitutas", ha afirmado, lamentando que tras los accidentes los viajeros "se suben al tren con miedo".

Además, ha afirmado que la Fiscalía Europea está investigando el destino de fondos europeos destinados a esta infraestructura, planteando dudas sobre si se utilizaron para las inversiones previstas o acabaron desviándose mediante presuntas comisiones ilegales.

"Alberto Núñez Feijóo va a ser presidente del Gobierno y va a encargar una auditoría para conocer el estado de la línea Madrid-Sevilla, la inversión que se ha realizado y si el dinero que Europa mandó para la línea fue al tren o se ha gastado también en prostitutas", ha adelantado.

Asimismo, ha cuestionado a los dirigentes socialistas de Ciudad Real, como Isabel Rodríguez o José Manuel Caballero, por pedir el voto para Sánchez.

Deterioro ferroviario

Por su parte, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, ha lamentado que el AVE haya pasado de ser "la joya de la corona" a convertirse prácticamente en "un hazmerreír, si no fuera por la tragedia que ha conllevado".

De su lado, el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha asegurado que la alta velocidad se ha convertido en "un auténtico desastre tras años en los que constituyó una oportunidad de desarrollo para la capital".

"Los accidentes ferroviarios y los problemas continuados del servicio reflejan una falta de gestión del Gobierno central", ha criticado, a la vez que ha reprochado el "abandono" de infraestructuras como las autovías A-43 y Ciudad Real-Toledo.

Por ello, han defendido la necesidad de un cambio de Gobierno en las elecciones generales del próximo domingo.