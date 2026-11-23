Sobre estas líneas, redacción central de los servicios informativos de CMM en Toledo. CMM

CMM despliega un amplio dispositivo en televisión, radio e internet para seguir las elecciones generales del 29-N

Castilla-La Mancha Media (CMM) prepara un amplio despliegue informativo para seguir en directo las elecciones generales del próximo domingo, 29 de noviembre, en las que los ciudadanos elegirán la composición del Congreso y el Senado y cuyo resultado determinará quién presidirá el Gobierno de España.

La radiotelevisión pública autonómica ofrecerá una cobertura especial a través de sus canales de televisión y radio, así como de sus plataformas digitales. La programación comenzará a las 19:45 horas, con equipos desplazados a las sedes de los principales partidos políticos en Madrid y Castilla-La Mancha para trasladar las primeras reacciones y el desarrollo de una noche electoral decisiva para el panorama político nacional.

Uno de los primeros momentos destacados llegará a las 20:00 horas, cuando CMM dará a conocer el sondeo electoral elaborado por Sigma Dos para la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), que ofrecerá una primera estimación de los resultados antes de que avance el escrutinio oficial.

El dispositivo televisivo estará conducido por Ana Isabel Albares y Sonia Trigueros, que presentarán el especial electoral y darán paso a las conexiones en directo, los resultados y las valoraciones que se sucedan a lo largo de la noche.

El programa contará con una mesa de análisis integrada por Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha; Javier Ruiz, director de Onda Cero en Castilla-La Mancha; y Leo Cortijo, director de La Tribuna de Cuenca.

Los tres analizarán los datos que vaya dejando el escrutinio, las posibles consecuencias políticas de los resultados y las reacciones de las distintas formaciones.

Además, CMM desplegará equipos de reporteros en los cuarteles generales de los principales partidos políticos, tanto en Madrid como en distintos puntos de Castilla-La Mancha, para recoger en directo el ambiente de la noche electoral y las primeras comparecencias de sus protagonistas.

Un especial en radio CMM

De manera paralela, Radio Castilla-La Mancha ofrecerá su propia programación especial desde las 19:45 horas, con Francisco Madinabeitia como presentador.

El espacio contará con las aportaciones de Jesús Gutiérrez Villalta, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y especialista en Ciencias Políticas y Sociología; la periodista Carolina Sánchez Rubio, y el abogado David Muñoz.

La radio pública autonómica también ofrecerá a las 20:00 horas los datos del sondeo de Sigma Dos para FORTA y contará con redactores desplazados a las principales sedes de los partidos para seguir las reacciones y declaraciones que se produzcan durante la noche.

CMMPlay y la web

El despliegue informativo se extenderá igualmente a los canales digitales de Castilla-La Mancha Media, de manera que la cobertura podrá seguirse tanto dentro como fuera de la comunidad autónoma.

La plataforma CMMPlay permitirá acceder en directo a los especiales de televisión y radio, mientras que la página web www.cmmedia.es habilitará un seguimiento minuto a minuto de la jornada electoral.

El dispositivo digital incluirá gráficos especiales que se irán actualizando conforme avance el escrutinio, así como los principales acontecimientos, declaraciones y momentos destacados de las emisiones de televisión y radio.

También en internet se publicará, a partir de las 20:00 horas, el sondeo de Sigma Dos para FORTA.

Con este dispositivo simultáneo en televisión, radio e internet, CMM ofrecerá una cobertura amplia de las elecciones generales del 29-N, con especial atención tanto al desarrollo de los resultados en el conjunto de España como a su repercusión en Castilla-La Mancha.