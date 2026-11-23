El sondeo de Sociométrica para EL ESPAÑOL pronostica la victoria del PP en Castilla-La Mancha. EL ESPAÑOL

Castilla-La Mancha se afianza como territorio de la derecha a seis días del 29-N: PP y Vox duplican los escaños del PSOE

El bloque de la derecha mantiene una clara ventaja sobre la izquierda en Castilla-La Mancha a seis días de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Según el penúltimo sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, el PP conseguiría hoy ocho escaños, el PSOE obtendría siete y Vox alcanzaría los seis diputados.

De esta forma, los de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal se harían conjuntamente con 14 de los 21 escaños que están en liza en la comunidad autónoma. Un reparto que dejaría a los partidos de la derecha con el doble de representación parlamentaria que los socialistas en Castilla-La Mancha. Frente Amplio y Podemos continuarían sin conseguir representación parlamentaria en este territorio.

Aunque los populares ganarían las elecciones en la región, uno de los datos más significativos de la encuesta vuelve a estar en el músculo que exhibe Vox en Castilla-La Mancha.

De hecho, cuatro provincias castellanomanchegas se encuentran entre las diez circunscripciones españolas en las que el partido de Abascal obtiene sus mayores porcentajes de voto: Toledo, Guadalajara, Albacete y Ciudad Real.

La formación presidida por Santiago Abascal conseguiría un respaldo del 27 % en Toledo, del 26,5 % en Guadalajara, del 23,1 % en Albacete y del 22,9 % en Ciudad Real. Son porcentajes que sitúan a las cuatro provincias entre los territorios más favorables para Vox en toda España.

De hecho, Toledo y Guadalajara aparecen como dos de sus principales feudos electorales. En ambas circunscripciones, el partido de Abascal tiene posibilidades de ser segunda fuerza superando al PSOE, tendencia que ya se observaba en los anteriores estudios de SocioMétrica.

Un PSOE fuerte en Cuenca

El comportamiento electoral de Castilla-La Mancha presenta, no obstante, diferencias importantes entre provincias. El PSOE conserva en Cuenca uno de sus mejores resultados de toda España, con una estimación de voto del 33,6 %.

Se trata del cuarto porcentaje más elevado para los socialistas en el conjunto de las circunscripciones, únicamente por detrás de Badajoz (36,3 %), Cáceres (36,1 %) y Barcelona (34,1 %).

Pese a esa fortaleza, el reparto de representantes en la provincia conquense parece prácticamente cerrado: un diputado para el PP, otro para el PSOE y un tercero para Vox. La elevada estimación socialista no sería suficiente, por tanto, para alterar el equilibrio de fuerzas en el Congreso.

Feijóo aventaja a Sánchez

El escenario de Castilla-La Mancha se enmarca en una tendencia nacional que sigue favoreciendo al PP de Alberto Núñez Feijóo. El nuevo estudio de SocioMétrica, publicado por EL ESPAÑOL, otorga a los populares una ventaja de tres puntos porcentuales y 20 escaños sobre el PSOE, cuando apenas quedan seis días para las elecciones.

El PP obtendría 132 diputados y el 31,7 % de los votos, que se convertirían en 134 al sumar los dos representantes de la coalición PP-UPN en Navarra. Vox retrocedería ligeramente hasta los 63 escaños y el 18,4 %, mientras que el PSOE mantendría su recuperación progresiva y alcanzaría los 114 diputados, con el 28,7 % de los sufragios.

La suma de PP, Vox y UPN alcanzaría así los 197 representantes, 21 por encima de la mayoría absoluta del Congreso, fijada en 176 diputados.

En el otro lado del tablero, los partidos que respaldaron la investidura de Pedro Sánchez en 2023 quedarían reducidos a 150 escaños, 26 por debajo de la mayoría absoluta. El bloque de izquierdas e independentistas seguiría sin disponer de una aritmética parlamentaria suficiente para formar Gobierno.

La evolución de Vox también introduce algunos matices respecto al anterior sondeo. La formación de Abascal pierde dos diputados y cuatro décimas de intención de voto, mientras que el PSOE recupera un escaño, que procedería de la circunscripción de Madrid.

El PP, por su parte, cede un representante en la Comunidad Valenciana, pero lo recupera en Aragón a costa de Vox.