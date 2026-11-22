La obesidad golpea a Castilla-La Mancha: uno de cada cinco adultos la sufre y la región se sitúa segunda de España

Castilla-La Mancha se ha convertido en la segunda comunidad autónoma con mayor prevalencia de obesidad entre la población adulta. Así lo registra la última Encuesta de Salud de España 2025 a través del Instituto Nacional de Estadística (INE), que cifra en un 20,82 % la prevalencia de obesidad en las personas de más de 18 años, un 0,9 % más respecto a los datos de 2023.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la obesidad como una enfermedad crónica derivada de un conjunto de interacciones complejas entre influencias ambientales, psicosociales, así como la sensibilidad biológica.

A nivel nacional, los datos muestran que un 17,20 % de la población, entre hombres y mujeres mayores de edad del conjunto del territorio español, sufre obesidad. Esta cifra supone que la región castellanomanchega supere la media nacional en un 3,62 % y se quede a un 0,94 % por debajo de Canarias, la comunidad autónoma que encabeza la lista con un 21,76 % de obesos.

Los hombres de Castilla-La Mancha lideran, en términos porcentuales, el ránking de obesidad en España. El 22,16 % de los castellanomanchegos presentan obesidad, superando la media nacional (17,59 %) en un 4,57 %. Por su parte, las mujeres de la región ocupan la cuarta posición en términos nacionales con un 19,46 %, una cifra solo por debajo de Canarias (22,65 %), Murcia (21,89 %) y Melilla (21,38 %), mientras que supera la media española (16,81 %) en 2,65 puntos.

Con estos datos, es conveniente puntualizar las diferencias entre el sobrepeso y la obesidad. Aunque ambas se miden por el Índice de Masa Corporal (IMC), se dice que una persona presenta sobrepeso cuando su IMC está entre 25 y 29,9 kg/m², es decir, cuando pesa más de lo considerado saludable en relación a la edad y la altura. Por su parte, que una persona se considere obesa significa que su IMC es de 30 kg/m² o más, o lo que es lo mismo, que acumula demasiada grasa, pasando a ser una enfermedad crónica y metabólica,

Según los datos del INE correspondientes a 2017, la región ya mostraba una prevalencia de obesidad elevada con un 20,3 %, ocupando el tercer puesto en el ránking a nivel nacional solo por detrás de Asturias (21,7 %) y Andalucía (21 %). Es decir, Castilla-La Mancha se ha mostrado, desde hace una década a la actualidad, entre las regiones con mayor prevalencia a la obesidad en España.

La acumulación excesiva de grasa no sólo encuentra su problema en lo que se ingiere, también en el sedentarismo y en la disminución de la ingesta de alimentos saludables.

Falta de ejercicio físico

La inactividad física es uno de los marcadores que contribuye al desarrollo de esta enfermedad. La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2025, publicada en abril de 2026 por el INE, señalaba que uno de cada cuatro castellanomanchegos no realiza ejercicio físico.

En términos porcentuales, estas cifras revelan que el 26,4 % de la población de Castilla-La Mancha no realiza nunca actividad física en su tiempo libre. Una cifra que, pese a tener margen de mejora, se reduce frente al 30,1 % de 2022.

Según ECV 2025, mientras el 23,6 % de los castellanomanchegos realizan ejercicio cada día y un 4,6 % lo práctica dos o más veces al día (un aumento de ambos porcentajes con respecto a 2022), mengua quienes se mueven de manera más estructurada, con una media de cuatro y seis veces a la semana, pasando del 13,8 % al 11,7 %.

La Sociedad Española de Obesidad (SEEDO) define a la actividad física como la piedra angular frente a la obesidad y la herramienta fundamental en el tratamiento de esta enfermedad.

La región come peor

La Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) sitúa a las frutas y las verduras en la base de la Pirámide de la Alimentación y gastronomía saludable y sostenible. Unos alimentos a los que cataloga de consumo diario y que, sin embargo, la ECV muestra que la intensidad en su ingesta se ha reducido en la región.

Según los datos ofrecidos por la ECV, el consumo diario de fruta se sostiene en un 65,7 % pero pierde intensidad, desvelando que quienes la consumían dos o más veces al día en 2022 (35,1 %) han disminuido su ingesta en 2025 (31,0 %).

El empeoramiento llega en la toma de verduras. El consumo de estas hortalizas ha caído seis puntos desde 2022 (48,4 %) hasta 2025 (42,1 %). En paralelo, aumenta quienes la consumen entre una y tres veces por semana (30,4 % frente al 25,7 %).

Consecuencias sanitarias

La Organización Mundial de la Salud señala a las enfermedades cardiovasculares, a la diabetes tipo 2, a las afecciones osteomusculares como la artrosis y a algunos tipos de cáncer como las patologías derivadas de la obesidad y que, por consecuencia, desarrolla muertes prematuras y discapacidades importantes. A nivel regional, las consecuencias son las mismas.

Desde Castilla-La Mancha se están desarrollando instrumentos para luchar contra esta enfermedad. De la mano del nuevo marco estratégico de la sanidad pública de la región denominado Plan de Salud H3.0, con desarrollo en 2030 y como sucesor del Plan Horizonte 2025, el Gobierno pretende, además de tratar las enfermedades, que este nuevo modelo se ocupe de prevenirlas, anticiparse a ellas y mejorar la salud.

En este nuevo plan se incluye el tratamiento contra la obesidad, así lo expresó el delegado de Sanidad, Francisco José García, en abril de 2026 durante unas jornadas en Ciudad Real. En aquel encuentro, García destacó la importancia de abordar la obesidad desde un "enfoque multidisciplinar" y señaló que esta enfermedad puede ser "un factor concomitante que agrava la evolución de numerosas enfermedades crónicas como la diabetes o la hipertensión, además de desempeñar un papel clave en el aumento del riesgo cardiovascular".

El delegado señaló tres líneas para abordarla: ejercicio físico, promover una alimentación saludable y la captación de la ciudadanía para que tome un papel activo en el cuidado de su propia salud y nutrición.