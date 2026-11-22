El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha advertido este domingo en un acto público celebrado en San Clemente que "no hay nada hecho" en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y ha reprochado a Emiliano García-Page y José Bono que intente marcar distancias con Pedro Sánchez mientras piden el voto para él.

"Que no os engañen más. Todos los dirigentes socialistas están trabajando para que Sánchez siga como presidente", ha denunciado. "La única papeleta que garantiza que podamos echar a Sánchez es unir el voto en torno a Alberto Núñez Feijóo. Está en juego es el futuro de nuestros pueblos y que esta tierra pueda progresar y avanzar con rigor y respeto", ha añadido.

En este acto, en el que ha estado acompañado por la vicepresidenta del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, y el presidente provincial del partido, José Antonio Martín-Buro, Núñez ha acusado al PSOE y a la eurodiputada Cristina Maestre de poner en riesgo la continuidad de las explotaciones agrarias al mantener la Directiva Marco del Agua en diciembre de 2027.

Foto de familia del acto. PP CLM

"Si se mantiene, podrían cerrarse los pozos de La Mancha, con el perjuicio que supondría para miles de agricultores. El agua no se toca". Ha asegurado que su formación ha solicitado por escrito a las instituciones europeas una prórroga de cuatro años, hasta 2031, para dar margen a los próximos gobiernos.

Al respecto, ha exigido desbloquear la regularización de los pozos de agua prioritarios y ha recordado que llevan años esperando una solución. "La única solución para que nuestros agricultores puedan regar con tranquilidad y sin sanciones es que gobierne Feijóo y que ganemos también las elecciones en Castilla-La Mancha".

Frente a este escenario, cree que "Feijóo será el presidente del mundo rural" y ha prometido que, cuando ambos gobiernen, "en la primera legislatura los regadíos llegarán a la media nacional", tras recordar que actualmente la superficie de regadío en la región apenas alcanza el 15%, frente a más del 24% de media en España.

Para ello, ha destacado el compromiso del líder gallego de impulsar un Plan Nacional de Aguas de 40.000 millones para mejorar las depuradoras y aprovechar el agua que actualmente desemboca en Portugal para el riego nacional.

La PAC e incentivos fiscales

Más allá de la gestión hídrica, Núñez ha defendido la necesidad de blindar los fondos de la Política Agraria Común (PAC) en las negociaciones europeas para evitar recortes que encarezcan la cesta de la compra. En clave de lucha contra la despoblación, ha destacado las medidas incluidas en el proyecto de Feijóo.

Ha citado la eliminación de impuestos para los jóvenes que compren una vivienda en el medio rural, la exención del IVA para autónomos que facturen menos de 85.000 euros y una tarifa plana de 50 euros durante tres años acompañada de ayudas de hasta 15.000 euros para jóvenes emprendedores rurales.

En el plano político, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha ha reclamado gestores capaces de administrar fondos "con transparencia y rigor", aludiendo a las investigaciones de la Fiscalía Europea sobre infraestructuras ferroviarias.