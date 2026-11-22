Con la tiza en la mano y una pizarra convertida en un mural verde sobre el que dejar seña de su vocación, Luciana Casilda Monreal, encontró su camino entre los libros de educación, en el deseo de transmitir conocimientos, en la convicción de impulsar la enseñanza de las mujeres y en la idea de hacer de los niños castellanomanchegos, hombres y mujeres capaces de valerse por sí mismos.

Nacida en mitad del siglo XIX en plena Mancha toledana, Luciana fue descendiente de una estirpe familiar con renombre en Villacañas. Hija de Guillermo Monreal, gobernador civil y político, y de Dolores Parro, hermana de Sixto Ramón, esta toledana, quien recibió una exquisita formación, descubrió a una edad muy temprana su pasión por el conocimiento.

Ella sabía que su futuro no estaba entre artículos, leyes o normas políticas como el de su familia, sino entre reformas con sentido educativo, en las aulas con los niños y niñas que acudían a las escuelas.

Su carrera formativa comenzó cuando, con firmeza, se abrió paso en una sociedad que miraba con recelo los avances y las oportunidades para las mujeres para desarrollar su andadura en el mundo de la educación, estudiando Magisterio en Ciudad Real.

Con tan sólo 23 años, empezó a defender la formación intelectual de las mujeres y escribió 'La educación de las niñas por la historia de las españolas ilustres', una obra que publicó en 1873 y defendía el derecho a una educación sólida para las niñas. Este primer volumen dio paso a 'Españolas y americanas ilustres, a comienzos del siglo XX', una obra cuya quinta edición vio la luz en 1908, 35 años después de su primera publicación.

Tras su paso por la provincia que hoy destaca por su fuerte identidad universitaria, Luciana viajó hasta Madrid. En la capital española encontró el amor y se casó con un compañero de profesión, Eduardo Lozano y Ponce de León, profesor de ciencias. Fue allí donde desarrolló su carrera profesional al conseguir, en 1870, una plaza por oposición para el puesto de maestra de las Escuelas Nacionales de Madrid. Este hito le sirvió para dedicarse por completo a lo que le apasionaba: educar.

Su labor educativa no solo se centró en las aulas. Aunque las pizarras fueron los lienzos sobre los que esta toledana plasmó sus conocimientos, Luciana desarrolló en paralelo una labor divulgativa a través de sus escritos recogidos en libros de texto, manuales y normas de urbanidad.

Al entrar en la década de los 80 del siglo XIX —época en la que las mujeres aún no eran bien recibidas para participar en la vida intelectual— fue cuando publicó algunos de sus escritos, entre los que destacan ‘Discurso leído en la Academia de Maestros de Primera Enseñanzas Pública de Madrid’. A pesar de las limitaciones que su época les imponía a las mujeres, Luciana contribuyó a fomentar, divulgar y extender las oportunidades educativas femeninas.

Con una maleta llena de ilusión por divulgar sus saberes, Luciana viajó por diferentes puntos de España. Madrid, Barcelona o Badajoz fueron los lugares donde hizo latente su vocación y trabajó con la mirada puesta en ayudar a sus alumnos.

En la ciudad condal su nombre ya resonaba con fuerza entre quienes entendían la educación como un instrumento de libertad y progreso. En Barcelona formó parte del Congreso Pedagógico celebrado en 1888 y fue nombrada profesora honoraria de la Escuela de Institutrices.

Allí residió durante un largo período, que aprovechó para hacer conferencias y publicar parte de sus manuales, unos textos que se convirtieron en referencia por el éxito que tuvieron dentro de su ámbito. De hecho, en los momentos de transformación de la enseñanza española, sus escritos sobre geografía, geometría, higiene, historia y urbanidad se continuaron publicando.

Convertida en una pionera de la enseñanza y consolidada como una de las mayores teóricas de la pedagogía española decimonónica, Luciana regresó a Madrid junto a su marido e hicieron realidad su deseo de acabar con las necesidades y carencias culturales y sanitarias de Vallecas fundando una institución altruista.

Esta toledana, comprometida con la defensa de la educación y la capacidad intelectual de las mujeres, llevó su implicación con los desfavorecidos y los niños más allá. En 1901 fundó la Asociación de la Caridad Escolar, desde donde impulsó cantinas escolares para alimentar a niños y niñas sin recursos.

A lo largo de su vida esta castellanomanchega influyó en la educación española de su tiempo y fue galardonada con varios reconocimientos y nombrada con cargos, honores y distinciones entre los que destaca su designación como Vocal de la Junta Provincial de Protección de la Infancia y Vicepresidenta de la Asociación de Caridad Escolar.