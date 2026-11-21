La candidata número 1 por Toledo al Congreso de los Diputados, Milagros Tolón, participa en un encuentro con mayores, en el Restaurante Venta de Aires. Europa Pres

Tolón promete blindar las pensiones y acusa al PP de dejar una "herencia" de recortes en Castilla-La Mancha

El PSOE quiere dar un paso más en la protección de las pensiones públicas y blindarlas en la Constitución. Así lo ha anunciado este sábado en Toledo la cabeza de lista socialista al Congreso por la provincia, Milagros Tolón, que ha defendido esta medida como una garantía frente a quienes, según ha afirmado, "quieren privatizarlas".

Durante un acto electoral centrado en las personas mayores, la candidata ha reivindicado las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de pensiones y ha asegurado que su partido quiere proteger por encima de todo el poder adquisitivo de los jubilados. "Vamos a dar un paso más blindándolas en la Constitución, frente a quienes quieren privatizarlas", ha insistido.

Tolón ha recordado que el Ejecutivo ya ha garantizado por ley la revalorización de las pensiones conforme al coste de la vida y ha defendido que estas prestaciones no son un privilegio, sino "una cuestión de justicia y de dignidad".

En este sentido, ha recurrido a la provincia de Toledo para comparar la política de pensiones del PSOE con la del Partido Popular. Según los datos que ha ofrecido, la pensión media provincial sería actualmente de 1.045 euros si gobernase el PP, frente a los 1.460 euros que, ha asegurado, se cobran ahora.

"Recortes del PP"

"Con el PP la pensión media en Toledo sería hoy de 1.045 euros y con nosotros hoy la pensión media es de 1.460 euros", ha afirmado, antes de defender que el Gobierno socialista ha elegido "proteger el poder adquisitivo de los pensionistas y reforzar la sostenibilidad del sistema".

La candidata socialista también ha aprovechado el encuentro para cargar contra la gestión del PP durante el Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha. En concreto, ha recordado los recortes que, según ha denunciado, afectaron a la sanidad y a la atención a la dependencia.

Tolón ha señalado el cierre de las urgencias nocturnas en 21 municipios durante aquella etapa y ha asegurado que los tribunales tuvieron que intervenir para frenar aquella decisión. También ha acusado al Ejecutivo regional de entonces de recortar 100 millones de euros en la atención a las personas mayores, reducir las ayudas a domicilio y las prestaciones por dependencia.

En este contexto, ha señalado directamente a los actuales candidatos del PP por Toledo. "El número uno del PP por Toledo al Congreso, Carlos Velázquez, era la mano derecha de Cospedal, y el número uno del PP al Senado, Agustín Conde, era su mano izquierda", ha afirmado.

Frente a aquella gestión, Tolón ha destacado los 6.200 millones de euros adicionales para dependencia aprobados por el Gobierno central para 2026 y 2027. Según ha explicado, esta inversión permitirá cumplir el compromiso de que el Estado asuma el 50 % de la financiación del sistema en 2027.

Soledad en los mayores

Durante el acto, la candidata también ha anunciado la puesta en marcha del plan 'A tu lado', dirigido a combatir la soledad no deseada entre las personas mayores y facilitar que puedan permanecer en sus viviendas y entornos habituales.

La iniciativa contempla medidas para adaptar los hogares, instalar ascensores y eliminar barreras arquitectónicas. Además, prevé visitas periódicas de profesionales de enfermería y trabajo social para detectar situaciones de fragilidad y soledad.

Tolón ha defendido la necesidad de garantizar una atención sanitaria y social de calidad independientemente del lugar de residencia, especialmente en una provincia como Toledo, con numerosos municipios afectados por el envejecimiento de su población.

Por último, también se ha referido al clima de la campaña electoral y a los insultos que, según ha denunciado, está recibiendo. En este sentido, ha pedido proteger la convivencia democrática y ha criticado las manifestaciones celebradas esta semana en Madrid en las que, según ha señalado, se cantó el 'Cara al Sol'.

"España necesita respeto, diálogo y confianza en sus propias posibilidades", ha defendido antes de pedir el voto para el PSOE en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.