El general de brigada Jesús Manuel Rodrigo Sánchez es nombrado jefe de la 2ª Zona de la Guardia Civil en Castilla-La Mancha, con sede en Toledo, según publicó este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Rodrigo ocupará el puesto que quedó vacante el pasado mes de abril tras el cese de Francisco Javier Vélez Alcalde, que se incorporó al Estado Mayor de la Guardia Civil. Desde entonces, el nuevo responsable regional había ejercido como jefe accidental de la Zona al ser el coronel de mayor antigüedad destinado en Castilla-La Mancha.

Su nombramiento sitúa al frente de la Guardia Civil en la región a un mando con una larga trayectoria profesional en la comunidad autónoma, especialmente en Albacete, donde ha dirigido la Comandancia durante más de doce años.

El Boletín Oficial del Estado publica hoy el nombramiento del General de Brigada Jesús Manuel Rodrigo para el Mando de la 2° Zona de la Guardia Civil, en Castilla-La Mancha. https://t.co/rbhoY0Jlgf — Delegación Gobierno Castilla-La Mancha (@DelegGobCLM) November 21, 2026

La designación, firmada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha realizado a propuesta de la directora general de la Guardia Civil y con la conformidad de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Hijo de guardia civil

Nacido en 1970, Jesús Manuel Rodrigo Sánchez es hijo de guardia civil y creció vinculado a la institución, ya que su padre prestó servicio en diferentes acuartelamientos de la provincia de Albacete, entre ellos los de Caudete y Yeste.

Ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza en 1990 y obtuvo su primer destino como teniente en la Comandancia de Murcia en 1995. A lo largo de su carrera ha pasado por distintas especialidades, como la Agrupación de Tráfico, la Policía Judicial y las unidades de investigación. También ha participado en misiones internacionales en Bosnia-Herzegovina y Rumanía.

Su vinculación profesional con Castilla-La Mancha se consolidó especialmente en las provincias de Ciudad Real y Albacete. En la primera ejerció como segundo jefe de la Comandancia y, posteriormente, el 25 de abril de 2014, tomó posesión como máximo responsable de la Guardia Civil en Albacete, en sustitución de Pedro Blanco.

Desde entonces ha permanecido al frente de esta Comandancia durante más de doce años. Es licenciado en Derecho y cuenta con un máster en Dirección de Personas y Gestión del Talento en Seguridad.

En septiembre de 2025, la Asociación Provincial de Empresarios de Cuchillería y Afines de Albacete (APRECU) lo distinguió como 'Cuchillero Mayor del Año' por su colaboración con el sector y su implicación en asuntos relacionados con la industria cuchillera de la provincia.

Mando provisional

La salida de Francisco Javier Vélez Alcalde en abril dejó vacante la jefatura de la 2.ª Zona de la Guardia Civil en Castilla-La Mancha. Rodrigo asumió entonces las funciones de jefe accidental por su condición de coronel de mayor antigüedad destinado en la comunidad autónoma.

Esta responsabilidad la compatibilizó con la dirección de la Comandancia de Albacete, que ha encabezado desde 2014.

Con la publicación de su nombramiento, Jesús Manuel Rodrigo pasa a ocupar oficialmente el Mando de la 2.ª Zona, desde el que dirigirá la Guardia Civil en las cinco provincias castellanomanchegas.