Bono critica el voto en blanco de Felipe González y le pide que "no haga el tonto": "El PSOE te debe mucho, pero tú más a él"

El expresidente de Castilla-La Mancha y exministro de Defensa José Bono ha aprovechado su participación en un acto electoral del PSOE en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) para lanzar un mensaje directo al expresidente del Gobierno Felipe González, después de que anunciara su intención de votar en blanco en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Felipe, haz el favor, no hagas el tonto; que nosotros te queremos; que nosotros te admiramos", le ha pedido. Bono, que ha intensificado su presencia en la campaña socialista durante esta semana, ha defendido la trayectoria de González y ha apelado a su vinculación con el partido para intentar convencerlo de que reconsidere su postura. "El Partido Socialista te debe mucho a ti, pero tú más al Partido Socialista", ha añadido.

El expresidente regional ha reconocido que es normal que existan "discrepancias" dentro de una formación política, aunque ha recurrido a la ironía para dirigirse de nuevo a González. "Cuando ya se tienen ciertos años, que yo voy a cumplir 76, algunos días se te va el tiro", ha comentado, antes de pedirle que, "si se te ha ido, recupéralo".

Las palabras de Bono llegan después de que Felipe González expresara el pasado octubre su intención de votar en blanco en un coloquio celebrado en Málaga. Entonces, el expresidente del Gobierno explicó que esa opción reflejaba su sentimiento de "carencia de representación".

Nueva aparición

También Pedro Sánchez se refirió a esta cuestión en una entrevista en RTVE el pasado 12 de noviembre. El presidente del Gobierno aseguró que confiaba en ofrecer argumentos a González para que su voto el 29-N "pase del blanco al rojo".

La intervención en Alcázar de San Juan supone una nueva aparición pública de José Bono en la campaña socialista de Castilla-La Mancha. El expresidente regional participó el pasado martes en el mitin de Pedro Sánchez en Albacete y este viernes estuvo en Santa Cruz de la Zarza (Toledo), donde animó a la militancia a movilizarse con un mensaje sobre las encuestas electorales: "El Partido Popular gana en las encuestas, pero nosotros ganamos en las urnas".

En el acto de este sábado, Bono ha insistido en que las elecciones no deben plantearse únicamente como una competición entre partidos. "No se trata de ganar o perder, sino de que quienes no han sido presidentes porque dicen que no han querido no impongan el odio", ha afirmado.

En este sentido, ha reivindicado que el deber de los socialistas es "levantar al que se cae" y ha defendido la solidaridad con las personas que llegan a España buscando un futuro mejor. También ha criticado las políticas de expulsión y los centros de internamiento en terceros países, al considerar que la esencia del socialismo pasa por atender primero a quienes lo necesitan, independientemente de su origen o condición.

El expresidente castellanomanchego ha defendido igualmente la figura de Pedro Sánchez, destacando su posición en materia de derechos humanos y su rechazo a elevar el gasto militar hasta el 5 % del PIB. Asimismo, ha apelado a la protección del sistema público de pensiones.

Por último, Bono ha llamado a los ciudadanos de Castilla-La Mancha a participar en las elecciones del próximo 29 de noviembre para permitir que continúen las políticas que, a su juicio, benefician a trabajadores, empresarios y familias.

"Escuela de moderación"

El otro expresidente de Castilla-La Mancha presente en el encuentro, José María Barreda, que también fue secretario general del PSOE regional, ha centrado su intervención en la defensa de la moderación política y el diálogo frente al clima de enfrentamiento.

"No se pueden utilizar las palabras como puños", ha sostenido Barreda, que ha reclamado a los responsables políticos que contribuyan a romper la "espiral de intransigencia y difamación" y apuesten por "la fuerza de la razón".

El exdirigente socialista ha defendido que "moderación no es equidistancia", sino mantener "la cabeza y el corazón en la izquierda", con firmeza en los principios, pero respetando al adversario político sin convertirlo en enemigo.

Asimismo, ha reivindicado la "escuela de moderación, diálogo y pacto" que, según ha señalado, se ha desarrollado en Castilla-La Mancha desde 1983, y ha destacado la necesidad de cooperación entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos para sacar adelante políticas eficaces, especialmente en materia de vivienda.

Barreda ha resumido su defensa de la socialdemocracia como una garantía para que todas las personas tengan "tranquilidad y seguridad desde la cuna hasta la tumba", con independencia de su origen social o económico.

Financiación de la vivienda

El acto ha contado también con la participación de la ministra de Vivienda y cabeza de lista del PSOE al Congreso por Ciudad Real, Isabel Rodríguez, que ha destacado el anuncio de Pedro Sánchez de aprobar el próximo martes en el Consejo de Ministros un nuevo impuesto a la banca con el que el Gobierno prevé recaudar 1.400 millones de euros para destinarlos a políticas de vivienda, rehabilitación y ayudas a inquilinos y pequeños propietarios.

Rodríguez ha contrapuesto los modelos económicos del PSOE y del PP con una frase: "El candidato Feijóo quiere gobernar para pedirnos sacrificios; Pedro Sánchez quiere gobernar para repartir los beneficios".

La ministra también ha advertido de que elevar el gasto en defensa hasta el 5 % del PIB, como ha comprometido España con la OTAN, podría suponer recortes en los servicios públicos. Frente a ello, ha defendido la apuesta socialista por destinar recursos a garantizar el acceso a la vivienda.

En clave provincial, ha asegurado que la revalorización de las pensiones, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.200 euros y el incremento salarial de los empleados públicos benefician directamente a más de 160.000 personas en Ciudad Real.

Por su parte, la alcaldesa de Alcázar de San Juan y cabeza de lista del PSOE al Senado por Ciudad Real, Rosa Melchor, ha aprovechado el acto celebrado en su municipio para hacer un llamamiento a la participación en las elecciones del 29 de noviembre.

La candidata ha advertido de que los comicios suponen una elección entre dos modelos políticos: continuar avanzando en derechos y en la redistribución de la riqueza o, por el contrario, retroceder en las políticas sociales. "Nos jugamos el futuro, la democracia y los derechos conquistados", ha afirmado.