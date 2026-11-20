El voto por correo gana fuerza en Castilla-La Mancha: más de 40.000 solicitudes a las puertas de las elecciones generales

A nueve días de la celebración de las elecciones generales del 29-N, Castilla-La Mancha ha sumado, por el momento, un total de 42.262 solicitudes de voto por correo. A nivel nacional, la cifra asciende a 1.099.687 personas que en esta ocasión ejercerán su derecho en las urnas a distancia, según ha indicado este viernes Correos.

En la región, desglosando los datos por provincias, Toledo encabeza la lista con 12.557 solicitudes, seguida de Ciudad Real (10.693), Albacete (8.267), Guadalajara (5.569) y Cuenca (5.176).

De las más de 40.000 peticiones, 29.807 han sido solicitudes gestionadas en las Oficinas de la entidad dirigidas a las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo y 12.455 a través de solicitudes web dirigidas a las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral.

En clave nacional, de más de un millón de solicitudes admitidas, 735.583 se han gestionado en la red de oficinas postales y 364.104 de forma telemática mediante la web de Correos.

Según señala la empresa postal pública de España, Correos, las solicitudes de voto por correspondencia han descendido a nivel nacional un 58,07 % respecto a las elecciones celebradas en julio de 2023 por su "excepcional celebración en pleno verano", una situación que provocó "un volumen extraordinario de voto por correo".

Sin embargo, las cifras que adelantan señalan que sí existe un aumento de un 11,47 % respecto a las elecciones generales de noviembre de 2019.

Ante la proximidad del cierre del voto a distancia, Correos ha detallado que el plazo para depositar el voto finalizará el próximo jueves, 26 de noviembre, como máximo hasta las 14 horas del mediodía, después del acuerdo de ampliación decidido por la Junta Electoral Central. Desde la compañía recomiendan no esperar hasta el último día para ejercer el derecho a voto.

Asimismo, el Censo Electoral tiene hasta el 22 de noviembre para entregar toda la documentación a Correos. Según señalan, el personal de Correos realiza al menos dos intentos de entrega en mano de la documentación a los electores y, si no lo consigue, deja aviso para que vaya a recogerla a la oficina correspondiente.

La empresa ha indicado que, hasta este viernes, ya ha puesto a disposición de los electores 752.930 documentación electoral para que puedan ejercer su derecho.

Por comunidades, Andalucía lidera el ranking con mayor número de solicitantes del voto por correo con un total de 202.683, seguida por Madrid (149.499) y Cataluña (129.918).

Por debajo de las 100.000 solicitudes se encuentra la Comunidad Valenciana (87.930), el País Vasco (73.494), Castilla y León (71.076) y Galicia (70.326). El resto están por debajo de las 68.574 registradas en Canarias, con Ceuta (3.283), Melilla (3.806), La Rioja (8.252) con el menor número de solicitudes.