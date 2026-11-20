Castilla-La Mancha ha almacenado 34.000 toneladas de sal y 2,5 millones de salmuera para garantizar la seguridad en las carreteras de titularidad estatal de la región en el invierno, junto a 185 máquinas quitanieves, 700 operarios y 750 guardias civiles de Tráfico.

Así lo ha afirmado este viernes el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, quien ha detallado los datos del protocolo de coordinación de actuaciones que ha elaborado la Administración General del Estado de cara al próximo invierno, para garantizar la viabilidad y la seguridad en los 2.700 kilómetros de carreteras estatales de la región.

Sabrido ha indicado que la finalidad de este protocolo es garantizar una movilidad segura por la red de carreteras estatales en coordinación con la Administración autonómica, con las diputaciones provinciales y con los ayuntamientos.

Asimismo, ha subrayado que existen tres objetivos fundamentales, entre los que ha señalado: garantizar la viabilidad de las vías de comunicación, velar por la seguridad de los viajeros y asistir a las personas que queden atrapadas en las vías.

Según ha detallado, la primera etapa del plan es la información y los avisos que emite la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y después como órganos de intervención inmediata la Demarcación de Carreteras, que según ha informado, va a contar con 700 efectivos para garantizar la viabilidad invernal. El Sector de Tráfico de la Guardia Civil también va a contar con unos 750 agentes.

Además, ha indicado que se añaden cerca de 6.000 guardias civiles que hay en la región que, según el delegado, siempre están dispuestos a ayudar al ciudadano como ocurre con los agentes adscritos a las comisarías de la Policía Nacional.

Sabrido ha destacado especialmente la "magnífica colaboración" con el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de departamentos como la Dirección General de Protección Ciudadana, que es la que se encarga de declarar las emergencias, o el servicio regional de salud (Sescam), así como la participación cuando es requerida de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

En cuanto a los medios, ha explicado que la Demarcación de Carreteras del Estado contará con 185 máquinas quitanieves, a las que se sumarán las de la Junta de Comunidades y las Diputaciones Provinciales. También ha avanzado que se han habilitado 3.639 plazas de aparcamiento para camiones y 708 para otros vehículos, para cuando las condiciones hagan necesario su estacionamiento.

"Desde el Estado estamos preparados y coordinados", ha asegurado Sabrido en relación a la capacidad para hacer frente a situaciones de nieve o de otros fenómenos meteorológicos adversos durante el próximo invierno. En paralelo, ha pedido a los conductores "prudencia" y "respeto y comprensión" de las indicaciones que les hagan los operarios de carreteras o la Guardia Civil, porque van a buscar el interés general de todos los usuarios.