Tellado y Núñez proclaman la victoria "por paliza" de Feijóo en el cara a cara contra Sánchez: "La campaña se le hará larga"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, y el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, han participado este viernes en un acto de campaña en Cuenca. Un encuentro en el que también han participado el presidente del PP de Cuenca, José Martín-Buro; la candidata al Congreso por la provincia, Raquel Oliver; y la candidata a la Alcaldía de la ciudad, Beatriz Jiménez.

Durante el acto, han aprovechado para celebrar la "victoria" del candidato 'popular' Alberto Núñez Feijóo en el cara a cara de este jueves con Pedro Sánchez.

Tellado ha asegurado que Feijóo ganó por "paliza" y se ha mostrado convencido de que al candidato a la reelección "se le va a hacer muy largo lo que queda de campaña".

"Al PP se le hará muy corta porque va ganando. Pero tenemos que ganar con más intensidad, con más votos y con más escaños", ha afirmado.

Por ello, ha insistido en trabajar "duro" en los nueve días que faltan hasta las elecciones para "construir entre todos una mayoría que blinde el cambio político que España necesita".

"El 29-N solo hay dos opciones: o sigue Pedro Sánchez o llega Alberto Núñez Feijóo. Todo lo que sea distraer el voto son oportunidades para que Sánchez se quede. Solo quedan nueve días para cerrar la peor etapa de la historia de nuestra democracia, ocho años de sanchismo corrupto y negligente", ha afirmado.

Asimismo, ha hecho hincapié en que durante la actual legislatura España ha experimentado un proceso "de degeneración absoluta de las normas básicas de funcionamiento de una democracia". Y ha acusado al Gobierno de "poner en peligro la vida de la gente que se sube a un tren" a causa de su "incompetencia y su prepotencia".

Feijóo, "la alternativa"

Por su parte, Núñez ha asegurado que el cara a cara del jueves "ha evidenciado que España necesita un cambio político y que Alberto Núñez Feijóo representa la alternativa que España necesita para recuperar la confianza, la decencia y la buena gestión".

Núñez ha cuestionado que el presidente del Gobierno presuma de los datos macroeconómicos, "mientras las familias siguen teniendo dificultades para llegar a final de mes".

Además, ha destacado las propuestas económicas de Feijóo, como la bajada del IRPF a las familias, la reducción de la carga fiscal para autónomos y profesionales del campo y la garantía de que las pensiones subirán, como mínimo, conforme al IPC.

"España necesita un Gobierno que respete las instituciones, que dé explicaciones y que entienda que el dinero público pertenece a todos los ciudadanos. Hay que ayudar a la España que madruga, que levanta la persiana cada mañana, trabaja en el campo y lucha por sacar adelante a su familia", ha sentenciado.