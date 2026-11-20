Bono vuelve a la campaña del PSOE como reclamo electoral: "El PP gana en las encuestas y nosotros en la urnas"

El expresidente de Castilla-La Mancha, José Bono, ha entrado de lleno en la campaña electoral del PSOE. Tras una primera aparición el pasado martes para arropar a Pedro Sánchez en el mitin de Albacete, este viernes ha participado en un acto socialista en Santa Cruz de la Zarza y este sábado estará en Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Su primera aparición se produjo en Albacete, junto a Sánchez y las ministras Isabel Rodríguez y Milagros Tolón.

Sin embargo, su presencia no quedaría en algo anecdótico, ya que este viernes ha vuelto a implicarse en la campaña socialista, participando en un acto en el municipio toledano de Santa Cruz de la Zarza. Allí ha acompañado a Alberto Hernández Garrobo, candidato número cuatro del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia.

Durante el acto, Bono ha animado a toda la militancia socialista a movilizarse durante la campaña. "El Partido Popular gana en las encuestas, pero nosotros ganamos en las urnas", ha expresado Bono.

Además, según ha confirmado el PSOE, este sábado participará en un acto en Alcázar de San Juan junto a la ministra y cabeza de lista al Congreso, Isabel Rodríguez, y la alcaldesa y número uno al Senado, Rosa Melchor. Será en el Hotel Intelier Airén a las 12 horas y también contará con la presencia del expresidente José María Barreda.

Su presencia en tres actos en la misma semana supone la confirmación de que Bono será un activo fuerte en la campaña del PSOE de aquí el próximo domingo 29 de noviembre.

Su actividad, contrasta con la posición que mantiene el actual presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que no ha participado en ningún acto electoral del partido hasta el momento.

De hecho, mientras Sánchez se encontraba en Albacete, Page estaba de viaje institucional en Bruselas, para participar en representación de la comunidad en la Comisión de Recursos Naturales (NAT), una de las comisiones temáticas del Comité Europeo de las Regiones (CDR).

Críticas del PP

La presencia de Bono en Santa Cruz de la Zarza ha generado críticas del Partido Popular. El senador autonómico Miguel Ángel de la Rosa ha lamentado su creciente implicación en la campaña.

Para el 'popular', evidencia "la falsa e hipócrita estrategia que el PSOE de Castilla-La Mancha ha mantenido durante toda la legislatura, mostrándose crítico con Sánchez, pero apoyándolo siempre que ha sido necesario".

"Bono es el principal mentor político de Page y una figura emblemática y de referencia total para el PSOE de Castilla-La Mancha. Que ahora pida el voto para Sánchez marca el rumbo a todos los dirigentes socialistas castellanomanchegos, cada día más volcados para que el sanchismo siga instalado en la Moncloa", ha criticado.

De la Rosa cree que Bono "está pisando el acelerador en auxilio de la campaña electoral de Sánchez".

"Cuando llega la hora de pedir el voto, el PSOE de Castilla-La Mancha vuelve a anteponer los intereses de su partido a los de su tierra y sus ciudadanos defendiendo las políticas de Sánchez", ha sentenciado.