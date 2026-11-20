El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la nueva Planificación de la Red de Electricidad, que se extenderá hasta el próximo año 2030. En Castilla-La Mancha contempla nuevos refuerzos y ejes en la red de transporte para facilitar la integración de la demanda, conectar nueva generación y almacenamiento y gestionar los nuevos flujos asociados a la electrificación y a las renovables.

La planificación prevé en la región un total de 23 nuevos parques de subestaciones y 882 kilómetros de nuevas líneas. Asimismo, se contemplan actuaciones para aumentar la capacidad de otros 407 kilómetros de la red existente.

Así ha informado este viernes Red Eléctrica, que ha detallado que el despliegue conlleva actuaciones en todas las provincias castellanomanchegas y permitirá "atender la creciente demanda en la red de transporte de la región".

La mayor parte corresponde a desarrollos industriales y tecnológicos y a la producción de hidrógeno, aunque también tiene un peso notable la demanda residencial y el ferrocarril.

46 ampliaciones

Para atender a la demanda, la planificación contempla 46 ampliaciones de subestaciones en la comunidad. De estas, 16 permitirán atender consumos directamente desde la red de transporte, como las nuevas posiciones en la subestación Manchega 400 kV, en Aceca 220 kV y en Puertollano 220 kV.

Otras 20 ampliaciones darán apoyo para alimentar la demanda de vivienda e industria, como las nuevas posiciones en Romica 400 kV.

Por último, las 10 actuaciones restantes corresponden a posiciones para conectar ejes ferroviarios, como las previstas en Almadén 400 kV y Brazatortas 220 kV.

Asimismo, debido a la demanda de la red de transporte, se ha previsto la subestación Saceruela 400 kV, destinada a alimentar nuevos consumos; la subestación Seseña 220 kV, para apoyo a consumo a través de distribución; o la subestación Tambor 400 kV, para la electrificación ferroviaria.

Proyectos estratégicos

La planificación aprobada incluye en Castilla-La Mancha varios proyectos considerados estratégicos para vertebrar la red de transporte nacional, que permitirán maximizar la integración de la creciente producción renovable y atender nuevos consumos.

Es el caso del eje sur-sureste del anillo de Madrid, así como el Andalucía - Castilla-La Mancha - Madrid, que incluye la estrella manchega, y el Olea - Manzanares. Su objetivo es facilitar la integración de generación solar y eólica y su transporte desde el sur y el centro hacia las zonas de alto consumo.

Estos mismos objetivos los comparten las actuaciones en torno al eje Extremadura - Castilla-La Mancha - Madrid. Y se incluye un nuevo corredor entre el sur y el Levante: Andalucía - Castilla-La Mancha - Levante.

Beneficios

El nuevo plan de desarrollo prevé aumentar la capacidad de acceso para la generación renovable y el almacenamiento. Entre las actuaciones previstas figura la construcción de la nueva subestación Calatrava 400 kV, que se conectará mediante entrada-salida en la línea Brazatortas-Manzanares 400 kV.

Esta infraestructura facilitará la integración del elevado recurso renovable de la comarca del Campo de Calatrava y la incorporación de nuevos bombeos en el sistema peninsular.

Además, incluye nuevas actuaciones para reforzar la estabilidad eléctrica, como la instalación de 16 nuevas reactancias, un compensador estático (e-STATCOM) en la subestación Manzanares 400 kV y un compensador síncrono en la subestación Belinchón 400 kV.

Por último, más allá del Horizonte 2030, el documento recoge algunas iniciativas a más largo plazo. En Castilla-La Mancha, destacan la subestación Salmerón y su conexión en el eje Olmedilla - Trillo 400 kV, así como la nueva subestación Carroyuelas 400 kV.

Peticiones de la Junta

La propuesta de planificación eléctrica propuesta por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) planteaba solo 38 subestaciones de Castilla-La Mancha, con 14 nuevas. Finalmente, se contemplan 23 nuevos parques de subestaciones y 46 ampliaciones.

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se había reclamado al Ministerio una planificación que permitiese utilizar parte de la energía que se produce en la comunidad autónoma para impulsar su desarrollo económico.

Por ello, presentó alegaciones al borrado, al considerar que "no cubría todas las necesidades de suministro eléctrico de las empresas y de los proyectos que se quieren instalar en la región".

De hecho, el pasado mes de julio, el presidente regional, Emiliano García-Page, y la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, instaron al Gobierno a aprobar una planificación que otorgase a la comunidad "el doble de capacidad eléctrica que la media nacional, ante el empuje del sector industrial".

Gómez explicó que la comunidad necesitaba "6.000 megavatios más para garantizar al menos 16 proyectos empresariales estratégicos".

"Es un sinsentido que Castilla-La Mancha haya vuelto a batir el récord de potencia instalada en la comunidad con 18.233 megavatios, de los cuales el 87 % procede de fuentes renovables, y que esa energía no pueda ser utilizada para nuestros desarrollos por falta de infraestructuras", expresó.